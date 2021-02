Cada vez son más las empresas latinoamericanas que se quieren posicionar en Estados Unidos y aunque no es un camino fácil, vale la pena llegar a estos nuevos clientes. Así lo recomienda Ignacio Albornoz, experto en Marketing digital y COO (Chief Operating Officer) de Grupo Mass, quien representa una amplia selección de clientes, que va desde emprendedores hasta grandes corporaciones.

Desde su experiencia de más de diez años en el campo del marketing, Albornoz entrega algunos tips claves, para que los emprendimientos de Latinoamérica puedan crecer en el territorio norteamericano:

Una de las principales recomendaciones tiene que ver con la correcta identificación del buyer persona, haciendo foco en entender que al ingresar en un nuevo mercado se debe hacer el correcto market research para interiorizarse en los comportamientos, usos y costumbres locales.

Conocer las necesidades de sus potenciales clientes y pensar en qué problema puntual está resolviendo la compañía y que la diferencia de su competencia.

Establecer alianzas estratégicas con partners locales para generar acuerdos comerciales o logísticos con compañías que vendan productos complementarios, aportando de esa manera un valor agregado para el servicio que se está ofreciendo.

Los hábitos de consumo están cambiando, por esa razón es muy importante construir un negocio centrado en el consumidor, para que, a través de su satisfacción, instintivamente recomiende la marca convirtiéndose en un promotor natural.

Interactuar con los seguidores de la marca, con el objetivo de obtener un feedback constante sobre el producto o servicio; así mismo intentar generar una comunidad de adeptos a la marca.

El content marketing ha tomado un protagonismo mayor, en los últimos años y en especial en los últimos meses, volcado casi enteramente a lo digital. Siendo este el nuevo ecosistema elegido por los consumidores, se vuelve indispensable incluirlo en las estrategias de comunicación de las empresas. “La implementación de una estrategia de marketing digital se vuelve necesaria para el crecimiento y desarrollo de las compañías. Más aún en estos tiempos que estamos viviendo, donde las compañías que han logrado seguir operando y algunas incluso crecer, son aquellas que ya dominaban la esfera digital y pudieron adaptarse rápidamente”, afirmó Albornoz.

A lo largo de los años Grupo Mass ha integrado el marketing digital a sus estrategias de comunicación como un gran aliado para trabajar de la mano de sus clientes, logrando importantes casos de éxito. Uno de ellos es el de East Hotel and Brickell City Center, quienes buscaban generar awareness en Latinoamérica de su hotel de Miami. “Nuestra estrategia se basó principalmente en PR en medios tradicionales que combinado con una campaña de influenciadores alcanzó a una audiencia de más de 20 millones de viajeros latinoamericanos. Ese mismo año East Hotel fue nombrado Best New Hotel in the World por Conde Nast Travelers”, comentó Albornoz.