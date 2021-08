Las tarjetas bancarias ya fueron uno de los sistemas más usados en los meses más complicados de la pandemia por el temor a los contagios. Según un estudio de Visa, durante el último año este tipo de pagos aumentó un 37% en el caso de las de débito y un 25% en las de crédito.

La tarjetas con banda magnética aparecieron durante la década del 60 y continúan con nosotros hasta el momento. Mastercad ha confirmado a través de su web oficial que, a partir de 2024, comenzará a deshacerse de esta tecnología en sus tarjetas con el fin que para el 2033 hayan desaparecido por completo.

Ver más: Tarjeta prepaga Mastercard permite ahorrar en cripto y consumir en pesos

Estos cambios llegarán en primer lugar a Europa en 2024, y más adelante se extenderán hasta otras regiones del mundo, entre las que se incluye Estados Unidos o Canadá.

A partir de esas fechas todas las nuevas tarjetas que se emitan, tanto de crédito como de débito, eliminarán este diseño y apostarán por los chips de pago sin contacto.

«El verdadero progreso también significa retirar tecnologías que ya no satisfacen nuestras necesidades», dijo Howard Hammond, vicepresidente ejecutivo y director de banca de consumo de Fifth Third Bank. «La forma en que compramos, pagamos e interactuamos está cambiando y estamos satisfaciendo estas necesidades cambiantes con experiencias más inteligentes y seguras».

Ver más: Galicia y Mastercard unidos en la innovación de los pagos sin contacto

La decisión de eliminar la banda magnética se basó en los resultados obtenidos de varias encuestas realizadas por Phoenix Consumer Monitor. En un estudio realizado en diciembre de 2020, el 89% respondió que prefiere los pagos con chip en lugar de deslizar la tarjeta. Este resultado aumenta aún más al 91% cuando solo se consideran los titulares de tarjetas con experiencia en el uso de pagos sin contacto.