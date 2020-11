Juvo anunció una nueva alianza con Mastercard. La empresa fue aceptada en el programa global de participación de startups fintech de Mastercard, Start Path, en agosto pasado. Ahora, está colaborando con el equipo de Mastercard para América Latina y el Caribe (LAC) para presentar su plataforma FiDaaS (Identidad financiera como servicio) a cientos de instituciones financieras en toda la región. FiDaaS permitirá a estas instituciones servir con confianza a una base de clientes mucho más amplia e impulsar la inclusión financiera.

La plataforma FiDaaS de Juvo crea identidades financieras utilizando datos de transacciones alternativos. Con la ayuda de herramientas de aprendizaje automático, Juvo analiza las transacciones de los usuarios y verifica su capacidad para acceder a servicios financieros, contratar seguros y reintegrar préstamos. En América Latina, decenas, posiblemente cientos de millones de personas están fuera del alcance de los burós de crédito tradicionales. Esto crea una falta de datos significativos con los cuales las instituciones financieras podrían tomar decisiones sobre a quiénes atender. El resultado es que la mayoría de los consumidores de América Latina y el Caribe permanecen sub-bancarizados, y el mercado al que se dirigen las instituciones financieras en la región se reduce significativamente.

“El programa Start Path de Mastercard identifica las mejores y más brillantes startups de fintech en fases posteriores; Juvo está firmemente en esta categoría”, dijo Amy Neale, vicepresidenta senior de Mastercard. “Trabajamos con fintechs para co-innovar y descubrir oportunidades para impulsar la próxima generación de soluciones de comercio, pago y fintech entre Mastercard y socios bancarios y comerciales. Estamos muy impresionados por el historial de entrega de Juvo a clientes bancarios y móviles, y la innovación, solidez e idoneidad de su plataforma FiDaaS”.

“Tenemos cientos de instituciones financieras, minoristas y fintechs como clientes en América Latina y el Caribe. La plataforma FiDaaS de Juvo puede ayudar a cada uno de ellos a crecer; se ajusta excelentemente al mercado”, dijo Thiago Dias, vicepresidente de Estrategia Fintech LAC de Mastercard. “El sistema tradicional de burós de crédito funciona bien en los países desarrollados, pero en América Latina y el Caribe la falta de datos crediticios restringe el acceso a servicios financieros vitales para cientos de millones de personas solventes. Utilizando datos alternativos, FiDaaS proporciona a las instituciones financieras la información que necesitan para tomar decisiones críticas de negocio. A su vez, estos conocimientos abrirán el acceso a los servicios financieros para grandes sectores de la población, respaldando el impulso para la inclusión financiera”.

“Durante los últimos 6 años, hemos demostrado la confiabilidad de la plataforma FiDaaS al ofrecer a los usuarios de teléfonos móviles en los mercados en desarrollo más de $ 1.000 millones en microcréditos para recargas de crédito. Eso fue importante para ayudar a perfeccionar la plataforma FiDaaS, pero sin dudas este acuerdo con Mastercard representa un gran paso hacia el logro de nuestra visión para Juvo”, dijo Steve Polsky, fundador y CEO de Juvo.

“Las instituciones financieras de América Latina y el Caribe enfrentan un dilema: los consumidores no pueden demostrar su solvencia para obtener acceso al crédito. Sin embargo, sin acceso al crédito, los consumidores no pueden establecer su solvencia. Usando FiDaaS, las instituciones financieras pueden expandir rápida y drásticamente el mercado potencial para sus servicios mientras minimizan el riesgo. Los bancos se enfrentan a nuevas presiones competitivas y comoditización de los servicios transaccionales, y necesitan desbloquear nuevos mercados objetivos y ofrecer nuevos servicios. Creemos que el establecimiento de identidades financieras confiables y seguras para los consumidores no bancarizados es la clave para resolver este problema”, concluyó Polsky.