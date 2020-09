Muchas veces se ha oído en círculos financieros que el mercado de las criptomonedas es un escenario muy específico en el que solo los grandes inversores tienen cabida. Bien, eso no es del todo cierto, es posible entrar en este mercado tan complejo y volátil con la mejor estrategia posible.

¿Esto cómo es posible? Es posible que hayas escuchado el término de negociación automática de criptomonedas. Esta es una tendencia que ha cobrado mucha relevancia en los círculos del trading de criptomonedas. Plataformas como bitcoin han abierto un nuevo contexto de inversiones para el mercado de la criptomonedas.

Se trata de plataformas o aplicaciones basadas en la web, destinadas a desarrollar las mejores estrategias de inversión en el mercado de las criptomonedas. Actuaran a modo de inversor para los usuarios siempre buscando el máximo beneficio y con el mínimo riesgo posible. Algo muy complejo si nos atenemos a las complicadas regulaciones y misteriosos modos en los que se regula el valor de las criptomonedas.

Esto es posible porque este tipo de aplicaciones, tendencia de inversión de criptomonedas, poseen una serie de bots o robots diseñados para desarrollar las mejores estrategias posibles de trading con criptomonedas. Por lo tanto trabajan como si fueran el inversor, las 24 horas en busca de las mejores oportunidades posibles en tiempo real.

Además el control siempre lo tiene el usuario al poder configurar las entrañas de estos bots y fijando los límites necesarios para no poner en riesgo el capital invertido. Esto es muy importante, pues no debemos olvidar que aunque a través de estas plataformas las operaciones de trading son bastante ventajosas al mínimo riesgo, este no desaparece esta inherente a cualquier operación y es necesario poseer un control y optima gestión sobre él.

No obstante el porcentaje de operaciones positivas que los usuarios de esta plataforma se acerca al 94%, lo que ya es una cifra enorme para estar hablando de rentabilidades en el campo de las inversiones y mercado de las criptomonedas.

Además los requisitos para poder formar parte de estas aplicaciones son muy, el más importante y el que más preocupa a los inversores es el capital mínimo para poder invertir. En este caso las aportaciones muy baja en comparación con otras inversiones, lo que ha acercado este mundo a un amplio abanico de nuevos inversores deseosos de ganar con las criptomonedas.

Con todo, el volumen de negocio de las criptomonedas ha ido ascendiendo en los últimos años a pasos agigantados, pudiéndose comparar con otros activos para invertir. Esto realmente ha hecho que se muestren las criptomonedas como un activo muy sólido, seguro y de garantías. Especialmente el bitcoin está alcanzando una relevancia inimaginable y esta punto de tocar techo con su valor al estar rozando los 10.000€.

Invertir en criptomonedas gracias a la negociación automática es más que una realidad, millones de inversores en todo el mundo ya realizan miles de operaciones de trading que les ofrece una relevancia importante y operaciones positivas con beneficios realmente increíbles.