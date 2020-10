No hay pandemia que pare al unicornio criollo. MercadoLibre inauguró de su tercer centro de almacenamiento y distribución en Brasil en agosto. El nuevo centro de almacenamiento ocupa 3.5 hectáreas y está ubicado en Bahía.

La apertura es parte de un plan de expansión en la red logística de la empresa. Este año, MercadoLibre invirtió US$ 716 millones en el país y planean superar el récord en 2021, así lo anunció Fernando Yunes, gerente de MercadoLibre en Brasil. Desde 2019, Brasil representa más del 60% de la facturación de MercadoLibre.

Por la pandemia, la empresa argentina de eCommerce se convirtió en el sitio preferido de los brasileros, dejando a Amazon en segundo lugar.

La inversión en Brasil será destinada a afianzar la estrategia logística; ampliar las operaciones de fulfillment y la oferta de productos. “Acabamos de comenzar a planificar las inversiones para 2021 y queremos que sean más altas que las de este año”, afirmó Yunes. La compañía reforzará sus canales logísticos en Brasil para entregar el 75% de sus productos dentro de las 48 horas posteriores a la realización del pedido.

“Ha habido un cambio estructural en el mercado y es poco probable que el comportamiento de los clientes vuelva a ser el que era antes de la pandemia. Las ventas semanales de MercadoLibre aumentaron un 74% este año en comparación a 2019”, aseguró el gerente. Actualmente, MercadoLibre cotiza en US$ 61.000 millones.

Las visitas diarias en el sitio de MercadoLibre Brasil alcanzaron un nuevo pico: 41 millones de personas aproximadamente visitan la página todos los días.

En 2018, «Mercado Livre» se apoderó de la cadena brasileña Lojas SA y el minorista francés Guichard-Perrachon SA. Ese mismo año, Mercado Libre abarcó el 15% del mercado.

Si bien los números finales de Mercado Libre reflejarán el impacto de la pandemia, sobre todo los del próximo trimestre, se estima que el envío inmediato de sus ventas online durante la cuarentena y el uso de su sistema de pagos electrónicos continuarán potenciando su negocio.

Desde que abrieron el tercer centro de distribución en Bahía, la compañía busca abrir un cuarto centro en el sur del país. “Pronto agregaremos dos de las cadenas de farmacias más grandes de Brasil a la plataforma”, reveló Yunes y se negó a nombrarlas. “No estamos buscando oportunidades de fusiones y adquisiciones, pero eso no significa que no pueda suceder”, confesó.

“Brasil es el principal país en cantidad. Más de la mitad de las ventas ocurren en ese país”, sostuvo Stelleo Tolda, vicepresidente senior y presidente de Operaciones de MercadoLibre. La mejora del rendimiento de MercadoLibre se apalancó en dos claves puntuales: el buen andar de la billetera virtual MercadoPago y la plataforma de Envíos Inmediatos.