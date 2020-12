Mercado Libre, ha sido el gran ganador de esta pandemia, su curva de crecimiento no para de crecer y sus acciones en Wall Street están en constante alza.

Fundada por Marcos Galperin en 1999 nació como una plataforma de clasificados online de bienes y hoy crece en los segmentos de la logística y, especialmente, el negocio financiero.

A comienzos de agosto, Mercado Libre había superado por primera vez los US$60.000 millones, un valor que la posicionó a la par de la minera brasileña Vale como las firmas más valiosas de América Latina.

En los primeros nueve meses de 2020, según su último balance trimestral presentado en noviembre, la compañía acumula una facturación de US$2646,1 millones, cifra que representa un crecimiento del 63% frente a igual período de 2019.

La compañía proyecta facturar este año más de US$ 20.000 millones por ventas online en la región, lo que representa una suba del 46%,5. Gran parte del volumen proviene de sus 3 de los 18 países donde opera: Brasil (US$ 10.970 millones), Argentina (US$ 4.410 millones) y México (4.060 millones), indica un informe del portal estadounidense eMarketer, especializado en comercio minorista.

Los títulos en la bolsa de Nueva York de Mercado Libre comenzaron a subir desde el 23 de marzo y hasta este momento alcanzaba una valuación de US$ 84.600 millones, casi el triple desde su piso del año.

Solo en el último trimestre, la empresa sumó 16,8 millones de nuevos usuarios registrados en la plataforma, que casi duplican a los que tenía un año atrás (creció un 92%), potenciado por una expansión de su operación.

“Este es un año atípico y muy ciclotímico. En marzo, en el inicio de la cuarentena, registramos una caída muy fuerte y en la primera semana las ventas cayeron 70%, pero desde abril repuntaron muy rápidamente. La pandemia aceleró los cambios para los cuales nos veníamos preparando” era el balance que hacía el mes pasado el presidente de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna.

Para Mercado Libre la Argentina viene perdiendo relevancia con respecto a México en cuanto a volumen de transacciones y facturación. Mérito aparte si se tiene en cuenta que en ese país compite -y supera- a Amazon.