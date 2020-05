La capitalización bursátil de Mercado Libre marcó un nuevo récord de valor de mercado. Al precio de 823 dólares por acción, tal lo que valía cada papel esta tarde en la bolsa de Nueva York, la firma creada por Marcos Galperín registraba un valor de mercado de 40.932 millones de dólares.

El impresionante rally de la empresa de comercio electrónico y -cada vez más- medios de pago, acompaña al resto de las firmas de perfil similar que cotizan en las distintas bolsas del mundo. Un rally que tomó impulso a la par de la pandemia de Covid-19 y la paralización de las actividades en buena parte del planeta. Esto impulsó el comercio electrónico y el uso de medios de pago alternativos, que para el caso de Mercado Libre es la billetera digital Mercado Pago.

Lo cierto es que cada vez que se da un ascenso vertical en los precios de una acción -y en el valor de una compañía- los analistas de mercados bursátiles empiezan a preguntarse si no llegó el momento de hablar de burbuja. Por aquello de que ni los árboles ni los precios de las acciones pueden crecer hasta el cielo. Después de todo, Mercado Libre subió 77% desde el 2 de abril pasado, el día que los mercados bursátiles se hacían trizas.

¿Dónde está parada hoy Mercado Libre en cuanto a valuación bursátil? Algunos ejemplos, a valores de este martes observados en Wall Street. Con sus 40.000 millones de dólares, definitivamente está en las grandes ligas, superando incluso a firmas históricas como General Motors o Deutsche Bank. Y vale 23 veces más que YPF. Veamos.

– Amazon vale 1,2 billones de dólares

– AT&T, 207 mil millones de dólares

– Coca Cola vale 193.000 millones de dólares

– El banco Citi, en 94.000 millones de dólares

– General Electric, 55.414 millones ,

– General Motors está en 36.300 millones de dólares

– Deutsche Bank está en los 13.200 millones de dólares

– Ternium (Grupo Techint), vale 2.747 millones de dólares

– Grupo Galicia, 2.250 millones de dólares

– La petrolera YPF, 1.744 millones de dólares

Para indagar qué puede pasar con el valor de la acción de Mercado Libre de aquí en adelante, Clarín consultó a cinco analistas locales, a los que simplemente les preguntó si consideraban exagerado, realista o incluso con espacio para crecer aún más el precio de la acción de Mercado Libre, y en qué justificaban su apreciación. De cinco fuentes consultadas, tres defendieron y justificaron el precio actual de Mercado Libre, y dos fueron más cautelosos y hasta se animaron a hablar de cierta exageración en la valuación de la compañía.

Ariel Sbdar, de BIND Inversiones: La verdad es que todas las compañías de e-commerce están subiendo muy fuerte en las últimas semanas. MELI viene creciendo bien en los negocios de market place y también con mercado pago. Y la verdad es que la cuarentena hizo que el crecimiento del e-commerce sea exponencial. Y todos sabemos que en la región el comercio electrónico tiene mucho para crecer, porque es una modalidad que llegó para quedarse. Puede que por cuestiones técnicas en el futuro el precio de la acción pueda caer, pero lo que importa es esto: cuánta gente que nunca había incursionado en las compras on linea ahora lo está haciendo? Eso es lo que le da una base sólida al valor de la empresa.

José Ignacio Bano (Invertir On line): Creo que el precio se justifica, a pesar de que llamó la atención la velocidad del rally. En abril valía 440 y hoy 817 dólares por acción. Veo dos factores positivos que sostienen esta cotización. Es un jugador regional importante y más allá de su origen argentino el grueso de sus negocios está en Brasil. También fue muy bueno el desarrollo de Mercado Pago, que es un medio de pago que ya salió de las transacciones de comercio electrónico y hoy te podés pagar un café. Es un segmento muy importante y va a crecer mucho. La pandemia potenció su actividad, a pesar de que tuvo tal vez problemas de logística. Pero incorporó a la oferta la de locales que estaban a la calle y hoy necesitan a mercado libre para poder vender sus productos. Creo que el efecto cuarentena fue el empujó definitivo para que la gente mantenga el habito del comercio electrónico una vez que se vuelva a la normalidad.

Gustavo Neffa (Research for Traders) hizo una lectura bien técnica de Mercado Libre. “Es una empresa distinta y que me gusta mucho. Podría decirse que su valuación bursátil es disparatada, pero no es la típica empresa para analizar por múltiplos de valuación relativa sino por el ecosistema que está creando. A pesar de una desaceleración en los negocios a mediados de marzo producto de las consecuencias del COVID-19, la compañía se ha recuperado significativamente en las semanas posteriores. El negocio de pagos continúa creciendo de manera sólida en la plataforma con un incremento de 36% año contra año en el primer trimestre de 2020. Pero es el negocio fuera de la plataforma, que incluye otros minoristas digitales y tiendas físicas, lo que representa la mayor parte de su crecimiento (+140% en un año). Un punto a prestarle atención es que su bajo margen neto, elevados múltiplos de valuación (desproporcionados respecto a otras compañías de e-commerce) y gasto en publicidad (marketing), limitan el potencial de crecimiento de su cotización y la mejora de su desempeño operativo. Aunque se refleja un sostenido crecimiento de sus ingresos, tanto los observados en los últimos años como las perspectivas positivas a futuro, así como un sólido estado patrimonial.

Augusto Darget (Silver Cloud) fue más cauto y opinó: Al igual que en todas partes del mundo, las tecnológicas han sido las ganadoras de este evento. Yo no creo que puedan repetir el trimestre pasado por varios motivos. El primero, es que el trimestre pasado entró con Enero y primer quincena de Febrero sin pandemia. El segundo, que me imagino que la cantidad de desocupados nuevos no van a consumir los mismo que el mes pasado. Lo tercero, es que me imagino muchas empresas dejando de lado la inversión en tecnología para años futuros sabiendo de la necesidad de mantener el cash al no saber la duración del evento. Entonces, según mi opinión, Mercado Libre no van a poder escapar de la malaria general.

Misma cautela mostró Pablo Ricatti, ex trader de banco de inversión, reconvertido en empresario pyme del sector gastronómico, fan de las finanzas y que también está dando los primeros pasos en el comercio on line a través de Origen Directo, un centro de venta directa de comestibles. Para mi no se justifica la valuación actual, pero el tema es que no tiene competencia en la región, todavía. Yo creo que Mercado Libre goza de inmunidad porque nadie se quiere meter en estos países muy regulados. Creo que Amazon la pasaría por arriba, pero la empresa de Bezos todavía tiene para crecer en Estados Unidos, pero cuando ese país le empiece a quedar chico comenzará a expandirse a donde le resulte atractivo. Mientras tanto, Mercado Libre pesca en la pecera.