Ciudad de México, Feb. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Los beneficios del trabajo manual en la salud mental son ampliamente difundidos y conocidos. Luego de un año de confinamiento por efectos de la pandemia que afecta a todo el mundo, los hogares han sido una veta para combinar la necesidad, la creatividad y el tiempo libre. No es fortuito que el sector ferretero sea considerado una actividad esencial.

Poner un cortinero, instalar un soporte para televisor, pintar y, dadas las circunstancias, adaptar los espacios para trabajar y estudiar desde casa son sólo algunas de las actividades que se han vuelto básicas para mantener el “Quédate en casa”. Ya sea que un integrante de la familia practique el “hágalo usted mismo” o que un especialista se encargue de ello.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía y del INEGI, el auge de la construcción a baja escala, la remodelación y el mantenimiento de viviendas se expresa en un incremento en las personas ocupadas en oficios como la carpintería y el mantenimiento de entre 34.7 y 54%1 durante 2020. Asimismo, la adquisición de herramientas como taladros, atornilladores, esmeriles y rotomartillos han venido al alza durante los últimos meses.

“Hemos tenido una demanda ininterrumpida de nuestras herramientas durante 2020. Aun así, siendo consistentes con nuestro lema Innovación para la vida, entendemos que debemos incluir en nuestro portafolio de 2021 herramientas inalámbricas eficientes y accesibles a todo tipo de usuario final”, menciona Giulliano Chinchio, director de Bosch Herramientas Eléctricas en México.

Chinchio, señala que los equipos inalámbricos están evolucionando y que su tecnología ya iguala a las herramientas a cable en potencia y precisión, además de los atributos de comodidad y seguridad, imprescindibles también para quienes seguirán mejorando el hogar para quedarse en casa en las condiciones adecuadas mientras sea necesario.

