Por: Bill Borden

A pesar de los retos persistentes del 2020, la industria financiera permaneció activa. A raíz de la pandemia, la tecnología digital se aceleró de manera histórica. Esto permitió que la fuerza laboral de los servicios financieros continuará trabajando y atendiendo a sus clientes —y en maneras nuevas y mejores—. La crisis eliminó las dudas respecto a cómo y cuándo migrar a la nube. La transformación digital dejó de ser una opción y se convirtió en una necesidad.

Observemos a Manulife, que dio prioridad a sus clientes con un programa virtual para reunirse en persona con sus representantes. La compañía programa conversaciones virtuales entre los clientes, asesores y representantes, con visualizaciones y modelos de propuestas que brindan una experiencia asistida en tiempo real. Con su migración a la nube, la compañía ha podido desarrollar capacidades nativas de la nube y computación en la nube para ofrecer experiencias digitales inteligentes centradas en el cliente.

Sabemos que en la actual industria de servicios financieros tan compleja la misma solución no aplica para todos. Por lo tanto, me complace anunciar que la vista previa pública de la Microsoft Cloud for Financial Services estará disponible a partir del 31 de marzo con capacidades nuevas para la banca minorista y servicios adicionales para la industria en general.

La Nube de Microsoft para los Servicios Financieros

Estamos comprometidos a ayudar que todas las instituciones de servicios financieros crezcan de manera sostenible. La Nube de Microsoft para los Servicios Financieros es una solución integral diseñada para los procesos de control y los requerimientos regulativos más complejos. Debido a que integra capacidades nuevas y existentes en Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 y Microsoft Power Platform, la Nube de Microsoft para los Servicios Financieros ofrece valor sin precedentes. Un sólido ecosistema de socios amplía el valor de la plataforma con soluciones adicionales que abordan los desafíos urgentes que actualmente enfrenta la industria de servicios financieros.

Ante todo, nos ajustamos a sus necesidades con confianza, seguridad multicapa, cobertura total de cumplimiento y escalabilidad a nivel mundial para brindar experiencias de cliente diferenciadas, mejorar la colaboración y productividad de los empleados, gestionar los riesgos y modernizar los sistemas centrales. Mediante la aplicación de IA innovadora, la Nube de Microsoft para los Servicios Financieros convierte las perspectivas en acciones. Impulsada por un modelo de datos común y herramientas para desarrolladores profesionales y ciudadanos desarrolladores por igual, esta nube permite a los socios y los clientes de Microsoft agregar fácilmente valor nuevo con extensiones y soluciones adicionales.

Veamos a detalle estas capacidades

Adquisición e interacción de clientes

Los datos están creciendo exponencialmente. Los silos organizativos se pueden derribar si los datos en la organización se unifican para generar una vista más integral de los clientes. Esta es la manera de utilizar sus datos para obtener las perspectivas profundas que se necesitan para definir los pasos a seguir y personalizar las acciones dirigidas a los clientes.

Capacidades:

Un perfil personalizado del cliente : personalizar las experiencias del cliente con una vista integral del cliente y acciones siguientes sugeridas a través de datos financieros, conductuales y demográficos unificados.

personalizar las experiencias del cliente con una vista integral del cliente y acciones siguientes sugeridas a través de datos financieros, conductuales y demográficos unificados. Ventas y servicio a distancia: permite fortalecer las conexiones virtuales entre los empleados y los clientes para promover la lealtad, vender productos complementarios o adicionales y atraer clientes nuevos, todo conforme se cumplen los requerimientos regulativos.

Gracias al uso de estas capacidades, Banco Sabadell está cumpliendo su firme compromiso de agilizar el acceso a los perfiles completos de los clientes, incluyendo lo que necesitan para su banca personalizada. Los asesores del banco ahora pueden obtener una vista total con datos de marketing y ventas integrados, lo que proporciona tanto mayor flexibilidad como seguridad reforzada.

Incorporación, servicios y soporte

La pandemia llevó a las instituciones de servicios financieros a comunicarse con los clientes en maneras nuevas, y los clientes se han acostumbrado a ellas. Cuando la crisis sanitaria mundial emergió, los canales digitales crearon una expectativa de interacción fluida —una expectativa de que los nuevos productos y servicios estarían listos para adaptarse a la nueva situación—.

Por ejemplo, ABN AMRO ha comenzado a mejorar las experiencias del cliente a través de los canales digitales. La compañía utiliza Microsoft Teams para enriquecer las experiencias web y en línea del cliente para banca por video, intercambio de documentos y firma digital de contratos, lo cual permite que los clientes y las aplicaciones de asesoría en el ambiente de Teams estén disponibles al mismo tiempo, en un solo paso.

Las nuevas capacidades de la Nube de Microsoft para los Servicios Financieros ayudan a crear experiencias de cliente diferenciadas, tales como:

Integración de clientes : proporciona a los clientes acceso sencillo a las aplicaciones de préstamo y las herramientas de autoservicio que optimizan el proceso de préstamo para mejorar la experiencia y lealtad del cliente, al tiempo que aumentan la productividad de la organización y de los empleados.

proporciona a los clientes acceso sencillo a las aplicaciones de préstamo y las herramientas de autoservicio que optimizan el proceso de préstamo para mejorar la experiencia y lealtad del cliente, al tiempo que aumentan la productividad de la organización y de los empleados. Interacción con los clientes bancarios : personaliza todas las interacciones con los clientes a través de perspectivas profundas para interactuar con los clientes en su canal predilecto, y gestiona de forma inteligente el proceso de servicio en todos los canales mediante el análisis de sentimiento para reducir la deserción y el tiempo de resolución.

personaliza todas las interacciones con los clientes a través de perspectivas profundas para interactuar con los clientes en su canal predilecto, y gestiona de forma inteligente el proceso de servicio en todos los canales mediante el análisis de sentimiento para reducir la deserción y el tiempo de resolución. Gestión de préstamos: permite automatizar y colaborar en las funciones front office y back office, así como mejorar la comunicación con los clientes para acelerar los procesos de préstamo, minimizar los errores y optimizar la experiencia del cliente.

Operaciones empresariales

Para alcanzar el éxito en el ambiente actual, las organizaciones de servicios financieros deben ser dinámicas y centrarse en los datos, lo que requiere modernizar los sistemas viejos. En esta industria tan competitiva, en la cual las entidades no bancarias están incrementando su innovación fintech, modernizarse puede ayudar a acelerar los productos y servicios nuevos para cumplir mejor las necesidades centradas en los datos y optimizar las experiencias de usuario. Microsoft Cloud for Financial Services le puede ayudar a modernizar sus sistemas centrales basados en lotes para que operen en una manera más ágil, centrada en los datos y en tiempo real. Además, le ayuda a utilizar sus API para soportar los modelos nuevos de “banca abierta” y cumplir los requerimientos regulativos.

Gestión de riesgos

El fraude y los delitos financieros evolucionan constantemente, de ahí la importancia de identificar los casos más rápido para poder reaccionar ante los nuevos métodos delictivos y proteger a las instituciones financieras y sus clientes. Asimismo, muchos bancos nos han dicho que revisan continuamente sus portafolios para gestionar el riesgo, incluyendo la mitigación del riesgo operativo y el cumplimiento de los requerimientos regulativos. Las organizaciones de servicios financieros que logren gestionar sus datos podrán fortalecer su gestión de riesgos, lo que les brindará una ventaja competitiva.

Las capacidades en esta área incluyen:

Protección contra delitos financieros: le ayuda a defenderse contra el fraude a través de tecnología de TI adaptable que continuamente aprende sobre los evolutivos patrones de fraude.

le ayuda a defenderse contra el fraude a través de tecnología de TI adaptable que continuamente aprende sobre los evolutivos patrones de fraude. Análisis de riesgos: le permite aprovechar la computación escalable y el análisis para mejorar el desarrollo de modelos, las perspectivas y los informes regulativos.

le permite aprovechar la computación escalable y el análisis para mejorar el desarrollo de modelos, las perspectivas y los informes regulativos. Capital One colaboró con Microsoft para implementar un motor de autorización basado en la nube que mejora la precisión en la detección de fraudes. Esto ha sido especialmente importante en los últimos meses debido al crecimiento del comercio electrónico y al aumento de estafas relacionadas con el COVID-19.

Lo que sigue

Nos enfocamos en escuchar a nuestros clientes y conocer sus necesidades para ayudarles a diferenciarse en el mercado, fortalecer las relaciones con sus clientes y crecer de forma responsable.

Microsoft Cloud for Financial Services está diseñada para ayudarle a operar en el presente y en el futuro, y esperamos ayudarle a triunfar en ese proceso.

Los invitó a acompañarme en Microsoft Ignite, 3 de marzo de 2021, donde presentaré información adicional sobre la vista previa pública y donde nuestro equipo demostrará las capacidades en acción.