PARIS y BOSTON y LONDRES y MUNICH, Alemania y BARCELONA, España y SÃO PAULO, Brasil, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Mirakl es la única plataforma Marketplace Saas que permite crecer y lanzar un marketplace escalable tanto a empresas B2B como a empresas B2C y hoy anuncia un crecimiento anual del 110% y la generación de más de 3,1 mil millones de dólares en MVB a través de los Marketplaces que usan su tecnología. 2020 fue un gran año para Mirakl, el año en el que cerró una ronda de financiación serie D liderada por Permira situando la valoración de la empresa en más de 1,5 mil millones de dólares. Estos logros son la prueba del liderazgo de Mirakl en su sector y de su habilidad única para ayudar a empresas a sacarle el mayor partido a las oportunidades que brinda el formato Marketplace.

El eCommerce creció espectacularmente en 2020 y los Marketplaces capturaron una gran parte de este crecimiento. Para capitalizar la increíble oportunidad que les brindaba el eCommerce empresas líderes escogieron a Mirakl por su solución SaaS única, por su experiencia y por el ecosistema Mirakl Connect. Como resultado de estas decisiones Mirakl batió récords firmando 73 nuevos clientes incluyendo a varias empresas del Global 2000 a la vez que se lanzaban 55 nuevos Marketplaces. Los Marketplaces con tecnología Mirakl registraron un crecimiento del 60% interanual y una facturación de 160 millones de dólares durante el Black Friday sobrepasando el millón y medio de pedidos. Mientras pasaba todo esto la plataforma de Marketplace de Mirakl se mantuvo 100% operativa demostrando la estabilidad y escalabilidad de los Marketplaces Mirakl hasta en picos extremos de demanda.

“ABB Electrification es ahora una línea de negocio global. Mirakl proporciona la tecnología que ABB Electrification necesitaba para ofrecer la oportunidad inmediata para el Ecommerce B2B y para crecer a escala global.”, comenta Samer Shehadeh, el Global eCommerce & Innovation Director de Electrification Business en ABB.

“Mirakl tiene la mejor solución de marketplace del mercado y gracias a ella estamos ampliando las opciones de entrega a domicilio de Kroger ofreciendo una mayor selección de productos relevantes a nuestros clientes mediante apasionantes nuevas asociaciones con otros vendedores cualificados,” comenta Jody Kalmbach, Group Vice President, Product Experience en The Kroger Co.

Además de todo esto, Mirakl ha doblado el tamaño de su ecosistema mundial de Marketplaces Mirakl Connect en tan solo 6 meses convirtiéndose en la única red independiente a nivel mundial de vendedores de Marketplace de alta calidad con el valor añadido de encontrar también soluciones y servicios adicionales. Mirakl Connect asegura que los Marketplaces con tecnología Mirakl puedan escalar y crecer más rápidamente en todos los sectores. En 2020 los operadores que han usado Mirakl Connect han experimentado un crecimiento de hasta el 30% en el MVB de sus Marketplace.

“Unirnos a Mirakl Connect nos ha permitido de acelerar significativamente el proceso de contratación de vendedores, más del 50% de nuestros vendedores actuales provienen de esta plataforma,” afirma David Gomez, Head of Marketplace en Leroy Merlin France, la empresa líder en mejoras del hogar en el país. “Tenemos plena confianza en el uso de Mirakl Connect porque la plataforma ha realizado un estudio de la calidad de los vendedores. Es muy importante encontrar los vendedores adecuados a la hora de crear la mejor experiencia para nuestros clientes y Mirakl Connect nos ayuda a mantener esta promesa.

Otros hitos destacables de Mirakl en 2020 son:

La integración de marcas reconocidas mundialmente como BayWa AG, Galeria Inno, La Redoute, Musgraves, SalonCentric, TradeInn, UNFI y muchas más.

El lanzamiento de nuevos Marketplace: B2B, como: ABB, Airbus Helicopters, Thales, Maykers, TetraPak, y Z-Tech (parte de ABInBev). B2C, como: Carrefour Francia, Changi Airport, Decathlon Bélgica, H&M Home, The Kroger Co., La Poste, Leroy Merlin Francia , Maisons du Monde, y Verishop.

La captación de una ronda de financiación serie D de 300 millones de dólares liderada por Permira y con la participación de inversores históricos como 83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners y Felix Capital, alcanzando un total de capital captado de 400 millones de dólares posicionando la empresa en una valoración de más de 1.5 mil millones de dólares.

liderada por Permira y con la participación de inversores históricos como 83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners y Felix Capital, alcanzando un total de capital captado de 400 millones de dólares posicionando la empresa en una valoración de más de 1.5 mil millones de dólares. Mirakl lanzó en menos de 48 horas la iniciativa StopCovid19.fr cumpliendo las promesas del Presidente Macron con su iniciativa “Tech for Good”, StopCovid19.fr es el primer y único Marketplace dedicado exclusivamente al COVID para abastecer protecciones y suministros sanitarios para resolver la escasez de producto y los problemas en la cadena de abastecimiento. Desde su lanzamiento, la página web ha entregado más de 125 millones de mascarillas, 1 millón de litros de gel hidroalcohólico, 13 millones de guantes y 80.000 tests de antígenos a más de 6.135 centros sanitarios y a 23.170 empresas.

cumpliendo las promesas del Presidente Macron con su iniciativa “Tech for Good”, es el primer y único Marketplace dedicado exclusivamente al COVID para abastecer protecciones y suministros sanitarios para resolver la escasez de producto y los problemas en la cadena de abastecimiento. Desde su lanzamiento, la página web ha entregado más de 125 millones de mascarillas, 1 millón de litros de gel hidroalcohólico, 13 millones de guantes y 80.000 tests de antígenos a más de 6.135 centros sanitarios y a 23.170 empresas. Acelerar el crecimiento global de Mirakl añadiendo nuevos colaboradores como: Acando y Paragaia en los países nórdicos, ACCT y Compasso en Brasil y Jakala en Italia así como prolongar las asociaciones existentes con Accenture, Kearney, Merkle y Deloitte en el Sudeste asiático y Australia.

La empresa ha reafirmado su liderazgo como solución de Marketplace SaaS con avances en áreas clave incluyendo:

Seguir ampliando las características de los productos Mirakl para cumplir todos los requisitos del Marketplace tanto B2B como B2C. Esto incluye mejoras para ayudar a los operadores a cumplir con sus obligaciones fiscales, conectar los sistemas de contratación electrónica de sus grandes cuentas y ofrecer productos con precio por unidad de peso, volumen o largo.

El lanzamiento de la certificación Payment Service Provider (PSP) que permite a clientes de Mirakl aprovechar los mejores PSP para acelerar y optimizar el lanzamiento de nuevos Marketplace.

que permite a clientes de Mirakl aprovechar los mejores PSP para acelerar y optimizar el lanzamiento de nuevos Marketplace. Conseguir las certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Type II , una prueba más de que Mirakl tiene el foco puesto en estar a la vanguardia en el cumplimiento de las normativas. Mirakl, como mejor solución de Marketplace, está fuertemente comprometida en invertir en la seguridad dentro de la empresa y en crear una plataforma digna de la confianza de los operadores.

Para apoyar esta aceleración en su crecimiento Mirakl ha contratado a 270 nuevos empleados a nivel mundial en 2020 y planea la contratación de 1000 empleados más en los próximos 3 años. La empresa ha realizado contrataciones estratégicas en marketing, recursos humanos, ventas y a nivel técnico atrayendo talentos ejecutivos de empresas líderes en ecommerce. Mirakl también ha abierto una nueva oficina en Bordeaux contratando expertos regionales para apoyar el rápido crecimiento en Latinoamérica, Australia, Alemania, Austria, Suiza, Italia y en los países Nórdicos.

Una prueba del gran impacto de la innovación y del gran momento que está viviendo Mirakl es el reconocimiento recibido a nivel mundial. La empresa ha recibido el prestigioso reconocimiento mundial como Technology Pioneer por el World Economic Forum al hacer posible que empresas B2B y B2C puedan romper con la industria tradicional y florecer en la era digital añadiendo un Marketplace a sus líneas de negocio. La empresa también ha sido galardonada por sus políticas de recursos humanos siendo nominada como el Mejor sitio para trabajar en Built in Boston’s 2020 con reconocimientos especiales como Best Midsize Company y Best Paying Company. En Septiembre Mirakl recibió el premio Talent Award “Más fuerte que el Covid” durante el France Digital Day 2020 y en Noviembre el BFM Award por International Performance.

“2020 fue el test definitivo para comprobar la resiliencia y la agilidad del modelo Marketplace y, a lo largo de todo el año, la solución de Marketplace de Mirakl le plantó cara al desafío” comenta Philippe Corrot, el Cofundador y CEO de Mirakl. “Seguimos comprometidos en ofrecer la plataforma Marketplace más avanzada, estable y segura del mercado para que cada uno de nuestros clientes siga creciendo”.

“Nuestros clientes, a los que homenajeamos con el nombre Platform Pioneers, están redefiniendo el significado de liderazgo en la economía Digital first consiguiendo crecimientos notables en uno de los momentos económicos más complejos de la historia reciente” ha dicho Adrien Nussenbaum, Cofundador y U.S. CEO de Mirakl. “Estamos orgullosos de seguir a su lado y de celebrar sus éxitos con ellos y, para los que aún no habéis emprendido el viaje del Marketplace, no hay mejor momento que este para subir a bordo.”

Sobre Mirakl

Mirakl ofrece la primera y más innovadora solución de Marketplace Saas para empresas. Con Mirakl, empresas B2B y B2C de cualquier sector pueden lanzar sus Marketplaces rápidamente y crecer más operando con confianza al ver cómo sobrepasan las expectativas de sus clientes. El Marketplace es la nueva ventaja competitiva del eCommerce y las marcas más importantes a nivel mundial escogen Mirakl por su solución integral, experiencia y por el ecosistema de Mirakl Connect para liberar el poder el modelo Marketplace para sus negocios. Como resultado empresas como ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch Group, Changi Airport, Darty, The Kroger Co., Leroy Merlin, Maisons du Monde, Metro, Tetra Pak, y Toyota Material Handling ya están ganando en velocidad, escalabilidad y agilidad para tener éxito en el panorama cambiante del eCommerce. Para más información: www.mirakl.com.

