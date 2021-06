La primera edición del Mobile World Congress en Barcelona fue en Fira Montjuïc, pero su exponencial crecimiento de asistentes, expositores y pabellones hizo necesario su traslado a la actual localización en Fira Gran Via.

Después de muchas dudas en cuanto a la realización del evento debido a las grandes bajas que se presentaron, el próximo lunes 28 de junio abren las puertas del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. La fecha de celebración es precisamente uno de los mayores cambios de la edición de 2021 del MWC.

Este año la feria de congresos más grande del mundo plantea un formato híbrido, entre lo virtual y lo presencial, y ofrece para sus visitantes diferentes tipos de entradas, que oscilan en una horquilla de precios desde los 699 euros hasta los 4.195 euros.

Todas las entradas se compran a través de la página web del Mobile. “Para contribuir a un entorno seguro, todos los pases requieren registro obligatorio en línea y acceso a credenciales digitales”, afirman los organizadores en su página.

En su última edición hasta la fecha, la decimocuarta, celebrada del 24 al 27 de febrero de 2019, el MWC logró su cifra de participación más alta de la historia: 109.000 asistentes y 2.400 empresas expositoras. El MWC 2021 propone un formato radicalmente distinto adaptado a las circunstancias impuestas por la pandemia: un evento híbrido que combinará los tradicionales actos presenciales en los ‘stands’ de la Fira Gran Vía con la participación virtual a través de eventos como emisiones de las marcas y las conferencias del sector. La expectativas de público se han reducido sustancialmente con respecto a la edición de 2019, y se prevé que haya 300 expositores presenciales que recibirán entre 35.000 y 50.000 asistentes, según permita la pandemia, como estimaba GSMA en mayo.

Modalidad presencial

En esta edición 2021 el Mobile ofrece dos tipos de pases: el presencial y el virtual. Y luego, dentro de estas dos macro divisiones, hay diferentes grados de acceso o privilegios dependiendo del precio del mismo. Si el usuario opta por la modalidad presencial, puede comprar cuatro tipo de tickets, de menos a más completo. El paquete básico (Discovery pass) permite el acceso al recinto, pero no a las conferencias que se impartirán durante el mismo. Estas deberá seguirlas ‘on line’, a través de pantallas o desde sus dispositivos.

El paquete medio (Intelligence pass) habilita el acceso a las conferencias, pero no así a charlas más reducidas y grupos de ‘networking’ más específicos. Esto último sí lo incluye el paquete alto (Leader’s pass), que contempla todos los beneficios de los dos primeros y uso de las salas vip. Y el más exclusivo de los tickets presenciales (VIP pass) contempla desde el hospedaje, los transportes y otros privilegios. Todos los pases dan acceso a los puestos de exhibición y a eventos anexos, como el Four Years For Now (4YFN).

¿Qué incluyen los pases virtuales?

En formato virtual hay dos tipos de pases, de corte más económicos. La principal diferencia entre ambos es el grado de conectividad que permite cada uno. Las conferencias y las charlas abiertas las podrán seguir ambos, pero el pase más caro permite acceso a un aplicativo desarrollado por el MWC que filtra los contactos que más se ajustan a las necesidades y preferencias del usuario y les conecta entre ellos.