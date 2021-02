La teleconferencia se realizará el viernes, 12 de febrero de 2021, a las 11:00 a.m., hora del este (ET)

AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 2,641,764 2.424,512 9,552,197 9,970,672 Cost of sales 1,903,680 1,801,705 7,121,507 7,294,629 Gross profit 738,084 622,807 2,430,690 2,676,043 Selling, general and administrative expenses 455,351 467,993 1794,688 1848,819 Operating income 282,733 154,814 636,002 827,224 Interest expense 15,897 10,962 52,379 41,272 Other (income) expense, net (6,742 ) (9,522 ) (751 ) 36,407 Earnings before income taxes 273,578 153,374 584,374 749,545 Income tax expense 25,180 (111,299 ) 68,647 4,974 Net earnings including noncontrolling interests 248,398 264,673 515,727 744,571 Net earnings attributable to noncontrolling interests 176 6 132 360 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.50 3.69 7.24 10.34 Weighted-average common shares outstanding – basic 70,951 71,640 71,214 71,986 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 3.68 7.22 10.30 Weighted-average common shares outstanding – diluted 71,209 71,954 71,401 72,264 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 407,844 440,675 1,769,839 1,418,761 Less: Capital expenditures 160,142 139,849 425,557 545,462 Free cash flow $ 247,702 300,826 1,344,282 873,299 Depreciation and amortization $ 156,555 153,759 607,507 576,452 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 768,625 134,785 Short-term investments 571,741 42,500 Receivables, net 1,709,493 1,526,619 Inventories 1,913,020 2,282,328 Prepaid expenses and other current assets 400,775 443,225 Total current assets 5,363,654 4,429,457 Property, plant and equipment, net 4,591,229 4,698,917 Right of use operating lease assets 323,138 323,003 Goodwill 2,650,831 2,570,027 Intangible assets, net 951,607 928,879 Deferred income taxes and other non-current assets 447,292 436,397 Total assets $ 14.327,751 13,386,680 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 377,255 1,051,498 Accounts payable and accrued expenses 1,895,951 1,559,140 Current operating lease liabilities 98,042 101,945 Total current liabilities 2,371,248 2,712,583 Long-term debt, less current portion 2,356,887 1,518,388 Non-current operating lease liabilities 234,726 228,155 Deferred income taxes and other long-term liabilities 823,732 801,106 Total liabilities 5,786,593 5,260,232 Total stockholders’ equity 8,541,158 8,126,448 Total liabilities and stockholders’ equity $ 14,327,751 13,386,680 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 919,668 858,337 3,432,756 3,631,142 Flooring NA 963,365 936,387 3,594,075 3,843,714 Flooring ROW 758,731 629,788 2,525,366 2,495,816 Consolidated net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Operating income (loss): Global Ceramic $ 79,565 52,068 167,731 335,639 Flooring NA 82,407 29,556 147,442 177,566 Flooring ROW 132,505 81,595 366,934 353,666 Corporate and intersegment eliminations (11,744 ) (8,405 ) (46,105 ) (39,647 ) Consolidated operating income (a) $ 282,733 154,814 636,002 827,224 Assets: Global Ceramic $ 5,250,069 5,419,896 Flooring NA 3,594,976 3,823,654 Flooring ROW 4,194,447 3,925,246 Corporate and intersegment eliminations 1,288,259 217,884 Consolidated assets $ 14,327,751 13,386,680 (a) Durante el segundo trimestre de 2020, la Empresa revisó la metodología que utiliza para estimar y asignar los gastos generales y administrativos corporativos a sus segmentos operativos para alinear mejor el uso de los recursos corporativos asignados a los segmentos de la Empresa. La metodología de asignación actualizada no tuvo ningún impacto en los estados de operaciones consolidados de la Empresa. Este cambio se aplicó retrospectivamente, y los ingresos operativos del segmento para todos los períodos comparativos han sido actualizados para reflejar este cambio. Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22,395 49,802 167,079 99,679 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up – 222 – 3,938 Deferred loan cost write off – 601 – 601 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (1) – (5,226 ) – 59,946 European tax restructuring(2) – (136,194 ) – (136,194 ) Release of indemnification asset (13 ) 603 (262 ) (57 ) Income taxes – reversal of uncertain tax position