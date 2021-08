Motorola siempre ha trabajado para democratizar la tecnología y compartir innovaciones con el objetivo de empoderar a las personas en sus vidas cotidianas. Hoy, en un mundo que ha cambiado tanto durante el último año, es importante reconectar con las personas para proporcionarles lo que más necesitan. Con este espíritu en mente, la compañía presenta la nueva familia Motorola Edge.

El fabricante ha ido más allá de la generación anterior de la familia Edge en casi todas las categorías, con procesadores más potentes, una cámara principal con píxeles más grandes, el primer zoom periscópico de la marca, tasa de refresco de pantalla más rápida, una carga de batería más rápida y experiencias ampliadas con la plataforma Ready For, que ahora se expande y podrá disfrutarse desde la PC e inalámbricamente. Pero también ofrece estas increíbles funciones nuevas a precios más accesibles, para que más personas puedan acceder a las últimas tecnologías, con el lanzamiento de los nuevos Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20 y Motorola Edge 20 Lite.

Motorola Edge 20

Se trata de uno de los smartphones 5G más delgados del mercado con tan solo 6.99 milímetros de espesor, perfecto para las personas que valoran un diseño moderno y estilizado. Este dispositivo cuenta con un sensor principal de 108MP, lente híbrido ultra gran angular y objetivo macro, además de un teleobjetivo con zoom Super 30X para obtener imágenes de calidad en todo momento. Además, cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz.

El móvil incluye el procesador Qualcomm Snapdragon 778G, con gráficos y procesamiento hasta un 55 por ciento más rápidos en comparación con la primera generación del Motorola Edge. Es compatible con Wi-Fi 6 y está diseñado específicamente para teléfonos 5G. Con 128 GB de almacenamiento integrado, hay un montón de espacio para fotos, películas, juegos y música.

También, con 6 u 8 GB de memoria RAM, las aplicaciones e información permanecen listas en segundo plano para que todo funcione sin problemas. El terminal cuenta con batería de 4000 mAh, que ofrece un día de uso sin interrupciones, y si el usuario necesita una rápida recarga de potencia, el cargador TurboPower 30 ofrece 8 horas de potencia en sólo 10 minutos.

Motorola Edge 20 Lite

El equipo ofrece velocidades increíblemente rápidas de 5G con un avanzado sistema de cámara, a un precio más competitivo. Permite tomar fotos nítidas con el sensor principal 108MP o dar rienda suelta a la creatividad con el sensor híbrido que integra gran angular y cámara macro. La experiencia de entretenimiento se verá mejorada por una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, con tasa de refresco de 90 Hz.

El dispositivo ofrece un procesador MediaTek de bajo consumo, que alimenta juegos, fotos y mucho más con energía de repuesto. Con 6GB de memoria RAM de última generación, se puede cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo y mantener todo funcionando sin problemas en segundo plano.

La batería de 5000 mAh es una de las más grandes de cualquier smartphone 5G de la marca y ofrece hasta dos días de potencia con una sola carga, para conectarse a velocidades super rápidas en cualquier parte sin tener que parar para recargar. Además, el cargador TurboPower 30 ofrece horas de potencia en tan solo 10 minutos de carga, para recargar rápidamente y volver a lo que importa.

El poder detrás de la cámara

Motorola integra nuevas herramientas para capturar contenido de forma más sencilla, rápida y atractiva que nunca. El modo de captura dual permite grabar video o capturar fotos con dos cámaras al mismo tiempo, para que el usuario pueda capturar tanto a sí mismo, como al sujeto o paisaje que esté disfrutando, y nunca se pierda ninguna acción, ni reacción. El zoom de audio en el Motorola Edge 20 utiliza micrófonos avanzados para capturar el sonido protagonista, al tiempo que filtra el ruido ambiental y las voces, por lo que ahora los videos incluyen sólo el audio que se pretende.

Este equipo también cuenta con video super slow motion, que graba 960 cuadros de alta definición por segundo, 4 veces más lento que la cámara lenta en teléfonos Motorola anteriores, por lo que se pueden ver los detalles que los ojos pierden a velocidad normal. Para mejores selfies en la oscuridad, ahora se puede utilizar la IA de baja luz que analiza automáticamente la selfie para posibles mejoras en el brillo y la calidad sin trabajo adicional.

Ready For: Ahora inalámbrico y para PCs

La plataforma Ready For amplifica todo lo que el teléfono es capaz de hacer, y ahora llega en la familia Motorola Edge con dos grandes novedades: además de la experiencia ya presentada, a través de un cable HDMI USB-C, se lanza una nueva conexión inalámbrica y la compatibilidad con PC. Con las tres opciones de Ready For (con cable, inalámbrico y Ready For PC), las posibilidades se agrandan.

Con las nuevas funciones de conexión inalámbrica, ahora es más fácil que nunca pasar los juegos del teléfono a la gran pantalla, mejorar la experiencia de las videollamadas y utilizar las aplicaciones en una pantalla de escritorio. Además, con la funcionalidad Ready For PC, el usuario puede acceder a las aplicaciones del teléfono y a los archivos de la PC en la misma pantalla simplemente conectándose de forma inalámbrica y abriendo Ready For.

Se puede trabajar en dos archivos al mismo tiempo o mover los archivos entre los dispositivos, lo que potenciará la productividad. Ready For PC se podrá disfrutar en todos los integrantes de la familia Motorola Edge y Ready For Wireless es compatible con Motorola Edge 20.