La realidad virtual corporal que nos adelantó Steven Spielberg en su película Ready Player One, está más cerca de hacerse realidad. Según lo que comento el fabricante de este nuevo dispositivo el próximo año ya podremos mover todo el cuerpo en realidad virtual al igual que lo hacía Wade Watts, el protagonista de la película, en la búsqueda del tesoro en la Realidad Virtual Oasis, moviendo con libertad a sus avatares con una inmersión completa.

Este dispositivo recibe el nombre de Omni One y se lanzará en el año 2021, hasta el momento la tecnología de realidad virtual contaba con movimientos limitados, había ciertos movimientos corporales que no se podían imitar como por ejemplo caminar, retroceder, saltar o agacharse, pero la compañía Virtuix pudo saltar este obstáculo y gracias a sus años de experiencia en este campo han desarrollado esta nueva tecnología. La empresa se creó en 2013 y desde ese momento han conseguido grandes inversores para poder invertir en sus proyectos dando como resultado hoy oficinas en Austin (Texas), Shanghái y Zhuhai (China).

El Omni one permite moverse y girar en los 360 grados ya que es omnidireccional, además para que los usuarios puedan caminar y correr se incluirá una cinta. Viene con unos lentes de realidad virtual inalámbricos y un chaleco unido al soporte vertical para darle más estabilidad al jugador a la hora de utilizarlo. Las dimensiones del dispositivo son de 1.22 metros de diámetro y es fácil de guardar ya que se podrá doblar y, además, su peso es muy ligero a diferencia del Omni Pro que se utiliza en los establecimientos de juegos. Una de las características principales de este dispositivo es que se puede jugar de forma totalmente inalámbrica y además, es un aliado a la hora de quemar calorías debido a que el usuario se entretiene y moviliza tanto que no nota que a la vez está haciendo ejercicio como ya hemos visto en los primeros videojuegos con control inalámbrico, por ejemplo el famoso juego Wii Sport que fue uno de los más vendido para la consola Nintendo Wii.

Gracias a su forma circular e inclinada, la base del Omni One, devuelve los pies del usuario siempre al centro de la plataforma y para completar la experiencia son necesarios unos zapatos especiales que hacen que la superficie sea resbaladiza. Por el momento hay dos modelos de estos zapatos especiales, están los Omni Overshoes que permiten al usuario quedarse con sus propios zapatos y ponerse estos escarpines sobre ellos, vienen en tres tamaños diferentes: Pequeño (para talles de zapatos entre el 35 y el 39), Mediano (para talles entre el 39 y 44) y el tamaño Grande (para talles superior al 45). Y por otro lado están las zapatillas Virtuix Omni Shoes que tienen una suela de baja fricción especial que estabiliza el pie y permite un andar espontáneo sobre la plataforma. Han sido diseñados para que el usuario esté cómodo y así disfrutar de largas sesiones de juego, como el chaleco que cuenta con un arnés para que el usuario quede en cierto modo de suspensión perdiéndole así mover los pies sin llegar a desplazarse del lugar real.

En los últimos años, la realidad virtual ha permitido transportar a los usuarios a cualquier lugar. Hoy en día los jugadores de casino pueden disfrutar de sus juegos de casino a través de la red como si estuviesen realmente en un casino; además, los más creativos pueden meterse en la piel de Spiderman o Ironman y pasearse por las calles de New York. Y para que los usuarios puedan disfrutar de esta experiencia de inmersión de inmediato, el Omni One viene con Omniverse ya incluido, una plataforma donde se pueden encontrar 15 juegos de realidad virtual como Affected: The Manor, Quell 4D, Primordian, Omni Arena y Bow Master entre otros. La buena noticia es que cada mes el desarrollador incluye juegos nuevos.

Como ya adelantó Virtuix, este nuevo dispositivo se podrá conseguir en la segunda mitad del próximo año, pero actualmente se puede conseguir un descuento de 800 dólares equivalentes a aproximadamente el 40% del valor del producto haciendo ahora una contribución económica al proyecto. Se estima que tendrá un precio estimado de 2.000 dólares.