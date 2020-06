Una encuesta del Washington Post sobre las 50 personas y familias más ricas de la nación, que tienen un patrimonio neto colectivo de casi $ 1.6 billones, encontró que sus donaciones anunciadas públicamente ascienden a alrededor de $ 1 mil millones, lo que parece mucho dinero pero suma menos de. 1 por ciento de su riqueza combinada. Más de la mitad de estos multimillonarios han donado públicamente efectivo y algunos dicen que han dado algo, dinero o contribuciones en especie, pero se negaron a especificar cuánto. Pero casi un tercio no ha anunciado ninguna donación y se negó a comentar o no respondió a las solicitudes de comentarios.

E incluso muchos de los multimillonarios que han anunciado donaciones para los esfuerzos de ayuda de covid-19 han dado cantidades relativamente insignificantes en comparación con el patrimonio neto medio de un hogar estadounidense, que se registra en $ 97,300, un número que representa los activos de una familia y resta deudas, según la Encuesta federal de finanzas del consumidor. Para poner en perspectiva la donación de covid-19 de los multimillonarios, The Post utilizó esta cifra para calcular a qué equivaldría cada una de sus donaciones para el donante estadounidense promedio.

Hasta la fecha, solo dos multimillonarios realmente han salido a la luz: Bill Gates , el decano de la filantropía multimillonaria, y un recién llegado sorprendente a las donaciones caritativas: Jack Dorsey de Twitter .

Gates, que tenía un patrimonio neto de $ 103 mil millones en abril cuando comenzó su encuesta, ha encabezado una campaña pública agresiva e integral para mitigar y erradicar el virus, gastando alrededor de $ 300 millones hasta la fecha a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. En términos de donaciones de su riqueza personal, para el donante estadounidense promedio, las donaciones de Gates hasta la fecha equivalen a alrededor de $ 283.

Pero el multimillonario más generoso hasta la fecha es Dorsey, que ocupa el puesto 147 en la lista de estadounidenses más ricos, según Forbes. A principios de abril, Dorsey prometió $ 1 mil millones de sus acciones en la compañía de pagos móviles Square, alrededor del 28 por ciento de su entonces patrimonio neto de $ 3.6 mil millones, a socorro de covid-19 y organizaciones benéficas. Para el estadounidense medio, las donaciones de Dorsey equivalen a más de $ 27,000.

Dorsey, que ha desembolsado más de $ 88 millones desde principios de abril y rastrea sus donaciones en una hoja de cálculo de código abierto , hizo el anuncio en una serie de tweets: “¿Por qué ahora? Las necesidades son cada vez más urgentes, y quiero ver el impacto en mi vida. . . . Espero que esto inspire a otros a hacer algo similar “. Casi dos meses después, el llamado a la acción de Dorsey por parte de los súper ricos de Estados Unidos parece haber sido ignorado en gran medida.

Jeff Bezos de Amazon, el hombre más rico del mundo con una fortuna de $ 143 mil millones y quien también es el dueño de The Washington Post, dio $ 100 millones a Feeding America y hasta $ 25 millones para All in WA, un esfuerzo de ayuda estatal en Washington. Para el estadounidense promedio, las donaciones de Bezos equivalen a donar $ 85. Su compañía aeroespacial, Blue Origin, se comprometió a usar protectores faciales impresos en 3D para los trabajadores de primera línea, pero no reveló el valor de esa contribución.

En términos de donaciones públicas en relación con su patrimonio neto, el multimillonario de fondos de cobertura Ray Dalio, cuyo patrimonio neto es de $ 18 mil millones, se ubica como el más generoso entre los 50 estadounidenses más ricos. Ha prometido más de $ 100 millones para esfuerzos que incluyen cuidado de niños para trabajadores de hospitales, alimentos para los necesitados y computadoras portátiles para niños de familias de bajos ingresos. Su donación hasta la fecha, para el estadounidense promedio, equivale a alrededor de $ 589.

Entre los estadounidenses más ricos, Dalio es la excepción, no la regla cuando se trata de dar un alivio codicioso.

El administrador de fondos de cobertura Steven Cohen, con un valor de $ 14 mil millones, ha donado más de $ 6 millones para esfuerzos de ayuda de covid-19, o alrededor de $ 43 para el estadounidense promedio. El propietario de los Rams de Los Ángeles, Stan Kroenke, con un valor de $ 10 mil millones, ha donado $ 500,000 públicamente para lanzar un fondo de respuesta covid-19, que equivale a $ 5 para el estadounidense promedio. El magnate de los medios Donald Newhouse, con un valor de $ 12.5 mil millones, ha entregado $ 1 millón a la Organización Mundial de la Salud.

“Nos sentimos honrados por la enormidad del sufrimiento humano causado por este virus y el desafío de ayudar a tantos necesitados”, dijo Newhouse en un comunicado anunciando el regalo a fines de marzo.

Para el estadounidense promedio, el regalo de Newhouse fue el equivalente a $ 8.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con un valor de $ 67 mil millones, personalmente ha dado $ 58 millones para investigación médica y ayuda para el Área de la Bahía, lo que equivale a $ 84 para el estadounidense promedio, y su compañía ha donado $ 100 millones a pequeñas empresas. La Fundación Walmart donó $ 25 millones a bancos de alimentos y ayuda comunitaria local, pero ninguno de los cinco miembros de la familia Walton en la lista de los 50 principales, con un patrimonio neto total de casi $ 200 mil millones, ha anunciado ninguna donación pública. El querido gurú inversor Warren Buffett prestó su jet privado para entregar suministros médicos a Nueva York y expresó un anuncio animado de servicio sobre cómo lavarse las manos adecuadamente, pero no ha hecho ningún regalo monetario público relacionado con la pandemia.

John Menard Jr., con un valor de $ 15 mil millones, es el fundador de Menards, de 80 años, la cadena de tiendas de mejoras para el hogar del Medio Oeste. En marzo, la compañía se disculpó públicamente después de que el fiscal general de Michigan acusó a la cadena de aumento de precios en máscaras faciales, lejía y otros productos de limpieza. Menard es uno de los líderes empresariales destacados nombrados por Trump para los comités de asesoramiento económico de coronavirus. Ni él ni su compañía han anunciado ninguna donación relacionada con covid-19, y se negó a comentar para esta historia.

La filantropía de la clase multimillonaria tiende a reflejar sus historias y pasiones personales. El ex alcalde de Nueva York y candidato presidencial Mike Bloomberg, con un valor de $ 52 mil millones, ha donado cerca de $ 75 millones, alrededor de $ 139 al estadounidense promedio, y tuitea casi todos los días sobre estrategias para combatir el virus, incluidas las críticas a la respuesta de la administración Trump. El propietario de Los Clippers, Steve Ballmer, con un valor de $ 62 mil millones, también donó $ 75 millones a tres ciudades: Detroit, Los Ángeles y Seattle, donde tiene vínculos estrechos. Las donaciones de Ballmer, a la mediana estadounidense, equivalen a $ 118.

Y qué hacer con Elon Musk de Tesla, con un valor de $ 37 mil millones, que primero descartó las preocupaciones (“El pánico del coronavirus es tonto”), luego anunció en voz alta que le estaba dando a los hospitales 1,000 ventiladores muy necesarios, que en cambio resultaron ser máquinas inservibles. O Rupert Murdoch, con un valor de $ 16 mil millones, la fundación personal de Murdoch no había hecho una sola donación en seis años.

“No pretendo ser poco caritativo, pero gran parte de esto es basura egoísta”, escribió el ex secretario de trabajo Robert Reich en una columna ampliamente difundida en The Guardian el mes pasado . “Las cantidades involucradas son muy pequeñas en relación con las fortunas detrás de ellas”.

La tacañería relativa de algunos de los más ricos de Estados Unidos, para sus críticos, es particularmente escandalosa porque la devastación financiera de la pandemia, hasta ahora, parece haber evitado a muchos de ellos. De marzo a mayo, los multimillonarios de Estados Unidos vieron crecer su fortuna en más de $ 430 mil millones, según un informe publicado la semana pasada por el Instituto de Estudios Políticos , un grupo de expertos liberal que defiende los impuestos ampliados para las corporaciones y los ricos.

La pregunta más importante, por supuesto, es cuánto puede o debe hacer cualquier ciudadano privado, no importa cuán rico sea. Estados Unidos tiene más multimillonarios que cualquier otro país, alrededor de 630, dependiendo de las ondulaciones del mercado de valores, aunque no tantos per cápita como una docena de otros países , incluidos Suecia e Irlanda. Y los estadounidenses más ricos tienen una fortuna asombrosa, especialmente en comparación con el resto de la población. Pero incluso todo ese dinero no puede abordar adecuadamente una pandemia global.

“El nivel de sufrimiento humano es extraordinario”, dice Darrell M. West, autor de ” Multimillonarios: Reflexiones sobre la corteza superior “. “No he visto mucho esfuerzo aparte de Bill Gates”. Aun así, explica West, las donaciones privadas son solo una gota en el cubo. “El problema existe en una escala tan masiva que es realmente algo que el gobierno tendrá que abordar, no individuos privados. Los multimillonarios tienen mucho dinero, pero si estás hablando de gastar billones de dólares, esa es una función del gobierno, no una función privada “.

Una cosa que los multimillonarios podrían hacer más, según los liberales, es pagar impuestos. El desastre del coronavirus ha agudizado el ya polémico debate político sobre la desigualdad de ingresos. Los multimillonarios, muchos de los cuales fueron despectivos el año pasado cuando la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) y la senadora Bernie Sanders (I-Vt.) sugirieron que pagaran una mayor parte de los impuestos, argumentaron que usan su riqueza para crear empleos, innovar y resolver problemas con la eficiencia de los ejecutivos de negocios, no los políticos. En términos de covid-19, ese no ha sido el caso.

Los estadounidenses más ricos ahora pagan una parte menor de sus ingresos en impuestos que en cualquier momento desde la década de 1910, según ” El triunfo de la injusticia ” de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, profesores de economía de la Universidad de California, Berkeley. En 1970, según la investigación de Saez y Zucman, los estadounidenses más ricos pagaban más del 50 por ciento de sus ingresos en impuestos, el doble que los individuos de la clase trabajadora. Para 2018, luego de los recortes de impuestos de Trump, esa cifra se había reducido al 23 por ciento, a la par o menos que la tasa pagada por los trabajadores del acero, maestros de escuela y jubilados.

El resultado: el 1 por ciento más rico del país posee más riqueza que el 90 por ciento inferior combinado. Y los súper ricos siguen haciéndose súper ricos.

“¿Qué argumento puede justificar que los multimillonarios deberían pagar menos que cada uno de nosotros y pagar cada vez menos a medida que se vuelven más y más ricos?” Saez y Zucman escribieron en su libro, que se publicó el año pasado. “¿Qué principio podría justificar una situación tan obviamente perversa?”

“En general, los ricos no dan mucho”, dice David Callahan, fundador de Inside Philanthropy, quien califica la respuesta pandémica de los multimillonarios como “impactante pero no sorprendente”. En un mundo donde las cosas malas suceden todo el tiempo, no ven ninguna razón particular para cambiar.

Los multimillonarios, explica Callahan, preferirían inventar la bala de plata o la genial invención que pasará a la historia en lugar de, por ejemplo, alimentar a personas hambrientas.