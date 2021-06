En el marco del Mobile World Congress 2021, se presentará el miércoles 30 de junio a las 11 horas, el proyecto 5G Autonomous Disinfectant Robot, un piloto con tecnología 5G en el que un robot autónomo podrá evaluar e implementar nuevas medidas de seguridad para combatir contaminación biológica.

El proyecto ha sido desarrollado por Mercabarna, Acciona, Orange y Mobile World Capital a través de 5G Barcelona, una iniciativa público-privada que trabaja para posicionar a Barcelona y Catalunya como un entorno innovador y abierto para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones 5G en un entorno de vida real. Además, la presentación cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.

La presentación se llevará a cabo en el Hall 3 de Fira Barcelona o puede verse a través de la plataforma Zoom con el código 890511. Contará con la participación de Eduard Martín, CEO de 5G Barcelona y Director de 5G de Mobile World Capital Barcelona; Pablo Villanova, Director de Estrategia e Innovación de Mercabarna; Carlos Crespo, Manager of the Robotics and AI Skill Center de Acciona; Víctor Vera, Director Territorial de Cataluña de Grandes Empresas de Orange; y David Ferrer, Secretario de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya.