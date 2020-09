A NICE anunciou o Interactions Live, maior evento virtual de experiência do cliente do ano, que será realizado nos dias 15 e 16 de setembro. O evento será gratuito e trará percepções de especialistas e clientes sobre a adoção de uma abordagem de serviço ágil, que permita a criação de experiências extraordinárias para clientes e funcionários, independente do setor. O Interactions Live contará com várias sessões informativas, demonstração interativa de soluções, chats de vídeo ao vivo com especialistas da NICE, palestrantes e artistas.

O Interactions Live terá como Keynote speaker o ator vencedor do Oscar, filantropo e autor do livro Greenlights, que está para ser lançado, Matthew McConaughey. O palestrante compartilhará com o público seu processo de reinvenção constante ao longo de sua carreira de mais de 40 filmes, que arrecadaram mais de US $ 1 bilhão. Além dele, outra palestrante principal é Martha Stewart, apresentadora de um programa de televisão ganhador do Emmy, autora best-seller de 96 livros sobre estilo de vida, empreendedora e fundadora da primeira empresa multicanal focada em estilo de vida.

A grade inclui consultorias como McGee Smith, Forrester, DMG Consulting, Aberdeen, Everest Group e Saddletree Research, que irão analisar as tendências atuais da indústria e oferecer orientação sobre como manter a excelência (CX) em tempos de mudança. Também participam do evento organizações líderes do setor, que discutirão como estão inovando para fornecer serviços ágeis na nuvem, engajar a força de trabalho remotamente e aproveitar insights de dados para criar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

O evento deste ano terá um concerto virtual no dia 16 de setembro, a partir das 15:45 EST (16h45 no Brasil), com o músico premiado Bryan Adams, que subirá ao palco para compartilhar seus sucessos de quatro décadas. Também se juntará a ele a artista Alanis Morissette, cujo álbum Jagged Little Pill continua sendo um dos mais vendidos da história.

Com mais de 50 sessões sobre as melhores práticas de atendimento ao cliente, a agenda da conferência é rica em ideias, percepções e conselhos que irão inspirar profissionais CX de todos os níveis. Os participantes podem acompanhar as sessões, interagir com vários especialistas, ver demonstrações ao vivo das últimas inovações e ser inspirados por clientes da NICE, líderes visionários e especialistas no assunto.

Barak Eilam, CEO da NICE, disse: “A agilidade CX nunca foi tão crítica e, por isso, continuamos focados em ajudar as organizações a transformarem suas experiências. Diante dos desafios atuais sem precedentes que as empresas enfrentam, nosso objetivo é trazer clareza compartilhando insights que permitirão que as organizações sejam ágeis para engajar clientes e funcionários e, ao mesmo tempo, gerar resultados de negócios bem-sucedidos. As interações sempre foram um canal importante por meio do qual nos conectamos com clientes, especialistas, inovadores e formadores de opinião. O Interactions Live certamente será uma nova forma de promover essas conexões.”