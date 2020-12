Pelo 2º ano consecutivo, a NICE foi reconhecida como líder em Autenticação em Tempo Real (RTA) e prevenção de fraude pela Opus Research. A solução inovadora e de autoaprendizagem ENLIGHTEN foi destacada como um diferenciador principal no relatório intitulado “Intelligent Authentication and Fraud Prevention Intelliview”.

“A empresa oferece soluções inovadoras que atendem aos requisitos de autenticação em tempo real em vários canais”, explicou Dan Miller, analista líder da Opus Research. “Seus clientes ficaram impressionados com a natureza proativa de sua solução de detecção de fraude e o processo simples de inscrição passiva, usando gravações existentes para criar impressões de voz.”

A NICE alcançou uma classificação máxima no relatório por sua tecnologia de autenticação abrangente. O NICE RTA foi destacado por seus recursos exclusivos adaptados especificamente para o ambiente de contact center, em particular as funcionalidades avançadas de registro. A solução também foi elogiada por sua tecnologia de impressão de voz, que permite autenticação e inscrição consistentes em todos os canais, bem como por recursos de validação adicionais que tratam de chamadas complexas, falsificações e autenticação multifator.

O relatório da Opus Research destacou a solução inovadora de prevenção de fraudes ENLIGHTEN, que combina a tecnologia de biometria de voz líder da NICE com sua plataforma de engajamento do cliente, baseada em IA. A solução detecta proativa e continuamente o comportamento fraudulento em milhões de chamadas, identifica as interações com padrões de comportamento arriscado e gera aproximação de imagem para expor os fraudadores que tentam autenticar ou assumir contas de consumidores.

“Este reconhecimento da Opus Research reforça a visão e a capacidade da NICE de fornecer continuamente a prevenção de fraude líder do mercado e a oferta de biometria de voz”, disse Barry Cooper, presidente do NICE Enterprise Group. “Acompanhar as tendências globais em rápida mudança e a sofisticação cada vez maior dos fraudadores exige um nível de agilidade que só pode ser alcançado por meio da inovação. Estamos orgulhosos de receber mais uma vez o reconhecimento da Opus Research.”