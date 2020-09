A NICE anunciou hoje os vencedores de seu CX Excellence Awards 2020. As organizações vencedoras foram homenageadas por alavancar a inovação para proporcionar experiências excepcionais a clientes e funcionários, além de melhorar os resultados financeiros. Os 16 vencedores do prêmio em cinco categorias serão reconhecidos no Interactions Live, a primeira conferência virtual da NICE, onde destacarão as melhores práticas para garantir agilidade, flexibilidade e adaptabilidade para a realidade atual em constante mudança. Os vencedores também foram destaque em uma revista digital comemorativa que destaca como eles usaram a inovação para fornecer um atendimento diferenciado.

Os vencedores do CX Excellence Award abrangem uma variedade de setores, incluindo serviços financeiros e públicos, saúde, seguros, varejo, telecomunicações e muito mais. Os vencedores demonstraram resultados notáveis ​​em uma das cinco categorias:

Melhor implementação de nuvem – Destaca a implantação perfeita de novas soluções baseadas em nuvem, bem como a experiência omnicanal do cliente. Os vencedores também demonstraram ciclos rápidos de inovação com a implementação da plataforma nativa em nuvem. Os vencedores são:

Farmers Insurance HireRight Trupanion



Melhor impacto nos negócios – Nesta categoria estão cases de melhorias nos KPIs em várias áreas de negócios, incluindo satisfação do cliente, NPS, envolvimento do agente, eficiência operacional e crescimento da receita. Os vencedores são:

Northwestern Mutual

Teleflora

Melhor Experiência do Cliente – Alcançar um entendimento profundo da jornada dos clientes para melhorar a experiência por meio de análises avançadas em tempo real. Os vencedores são:

KeyBank Michigan Department of State Information Center Valvoline



Melhor engajamento dos funcionários – Destaca o aumento de engajamento e capacitação da força de trabalho, além de demonstrar excelência em estratégias de transparência, retenção e motivação. Os vencedores são:

Sallie Mae TD Bank Vera Bradley



Rookie of the Year (Novato do Ano) – Mostra excelência na rápida adoção e implementação das melhores práticas, alcançando rápido retorno sobre o investimento (ROI). Os vencedores são:

LPL Financial PSCU US Bank Wine Country Gift Baskets



Barak Eilam, CEO da NICE, disse: “Acreditamos que a inovação é o caminho crítico para o sucesso em qualquer tempo e realidade. Essas organizações mostram o que é ser CX Agile para garantir experiências excepcionais, mesmo em cenários desafiadores. Por isso, estamos orgulhosos de celebrar essa conquista. Continuamos comprometidos com o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam aos nossos clientes ter um impacto significativo na vida de seus consumidores, em qualquer ambiente de negócios. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos candidatos e vencedores do prêmio que compartilharam experiências bem-sucedidas conosco.”