TEMECULA, California, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en anunciar la finalización de la reactivación de una planta de separación de aire en Patancheru, Hyderabad, India. Este proyecto se realizó en coordinación con el gobierno de Telangana (TEL), y la Greenko Foundation (GKO).

Debido a la actual crisis de la pandemia en India, el gobierno hindú inició una directiva para reiniciar la operación y la producción de oxígeno líquido (LOX) para satisfacer las demandas urgentes de oxígeno médico. GKO tomó en alquiler la antigua planta de oxígeno paralizada de Air Water India Private Limited (AWI) por un período de dos (2) años.

En mayo de 2021, el Grupo se asoció con GKO en la reactivación de la planta. Nikkiso Cryogenic Services proporcionó soporte técnico decisivo y piezas de repuesto, incluidos actuadores de boquilla y componentes de vibración, y Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. proporcionó soporte de servicio de campo. Los componentes importantes que normalmente toman de 12 a 14 semanas se entregaron en tres días para apoyar este pedido urgente. Para el 22 de junio, el sitio estuvo totalmente operacional nuevamente.

“Nos enorgullece nuestra participación en esta lucha contra COVID, y la tecnología y el trabajo en equipo necesarios para que esta planta esté en pleno funcionamiento en tan poco tiempo”, según Jim Estes, presidente de Nikkiso Cryogenic Services.

El Grupo fue fundamental para proporcionar apoyo global continuo para el suministro decisivo de oxígeno durante el transcurso de la epidemia de COVID.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Las empresas que forman parte de Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.), fabrican equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para los sectores de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com .

