El mundo de las zapatillas deportivas no para. Como aficionado a este tipo de calzado sabrás que las marcas no paran de sacar diseños nuevos y colecciones con los famosos del momento durante todo el año.

Si lo tuyo son las zapatillas deportivas casual, no te pierdas las nuevas zapatillas adidas en la web de Zalando o en la tienda de adidas. Estos modelos han salido en los últimos meses porque las novedades no paran ni siquiera en verano. Sabemos que es fácil perderse entre tanta novedad y, aunque en la mayoría de ocasiones las novedades suelen ser rediseños de deportivas que son todo un clásico de la marca, sabemos que los fans de los modelos de tenis adidas no quieren perderse nada.

Las nuevas adidas Y-3 Shiku Run

Desde el año 2002 la marca alemana colabora con el diseñador Yohji Yamamoto y su marca Y-3, que refleja la estética urbana actual y que no solo cuenta con calzado, sino que también incluye ropa y accesorios vanguardistas.

Las nuevas adidas Shiku Run tienen la parte superior de malla y nailon, un cierre de cordones y un forro de piel. Disponen de una mediasuela de EVA y una suela de goma y está disponible en tres modelos: Core White, Grey One y Black.

Zapatillas adidas Ozweego Pure

Las Ozweego son ya unas zapatillas clásicas de adidas y cuentan con numerosos diseños como las Ozweego Helmet Open o las Ozweego Celox. Todas mantienen siempre la fusión entre el estilo de la década de los 90 y un estilo futurista.

Las últimas adidas Ozweego Pure cuenta con un diseño actualizado más minimalista y actual y con una mediasuela de amortiguación con tecnología Adiprene+ para que sean mucho más cómodas. Su diseño es ajustado y flexible, con cierre de cordones y una parte superior de monomalla y TPU.

La novedad en el catálogo de adidas este verano: adidas x Ivy Park Rodes

No es la primera vez que la marca deportiva colabora con cantantes. Esta vez le ha tocado a la cantante Beyoncé y su marca Ivy Park y juntos lanzarán este mes de agosto una colección de ropa y calzado deportivo inspirado en la historia de los vaqueros afroamericanos.

Así pues, en esta colección primarán los tejidos denim y el estampado de vaca. Ya han anunciado que las prendas de ropa serán inclusivas para adaptarse a todos los cuerpos y tallas con distintos tipos de corte: ajustado, clásico y holgado tanto para mujer, hombre o género neutro.

En lo que a calzado se refiere, la colección incluirá un rediseño de algunas zapatillas adidas: las clásicas UltraBoost en color navy, unas Super Sleek con un diseño de suela de goma chunky y las Forum mid.

adidas x Marimekko

No solo son habituales las colaboraciones entre marcas deportivas y celebridades. La marca alemana trabaja con la firma finlandesa y ofrece la colección adidas x Marimekko, llena de color y estampados combinando así el arte y el rendimiento.

Las prendas de ropa de la colección de algodón 100% están fabricadas con algodón cultivado de forma sostenible. Además, en la colección podemos encontrar prendas fabricadas son Primegreen, una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento que la marca utiliza para prescindir del poliéster virgen.

En cuanto a calzado, Marimekko ha añadido su toque a algunas zapatillas clásicas de la marca. Las Stan Smith son las zapatillas casual por excelencia. Ahora están disponibles con el estampado Laine de la firma finlandesa en blanco y negro. Están fabricadas con Primegreen y otros materiales reciclados.

Las deportivas adidas Ultraboost DNA han sido rediseñadas con el estampado de lunares Räsymatto que se inspira en la disposición de los jardines comunitarios. Se han confeccionado con Primeblue, un tejido reciclado creado con Parley Ocean Plastic. El 50% de la parte superior es textil y el 75% del tejido contiene hilo fabricado con este material.

Seguro que entre estos modelos has encontrado alguno que te ha llamado la atención y estás deseando añadirlo a tu colección. Son tantas las novedades que han salido durante estos últimos meses que hay precios para todos los bolsillos y además, en esta época del año podrás encontrar muchos rebajados. No esperes mucho y hazte con tus novedades adidas favoritas antes de que salgan más.