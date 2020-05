Durante todo el miércoles 6 de mayo el evento LACNIC 33 estará dedicado a las presentaciones de expertos en el Foro Técnico de LACNIC, el espacio de intercambio y discusión de la comunidad de región sobre las últimas tecnologías e implementaciones técnicas de Internet.

En este caso, por la modalidad on line, se han seleccionado nueve trabajos e investigaciones de más de 30 propuestas presentadas por la comunidad técnica.

Las presentaciones de profesionales con extensa trayectoria abordarán asuntos tales como seguridad en el ruteo, BGP, tecnología de redes, DNS, RPKI, entre otros temas relevantes de la red.

Se trata de trabajos de primer nivel a cargo de experimentados investigadores de la comunidad regional e internacional de Internet.

El Foro se dividirá en dos sesiones de 2 horas cada una. Los expositores tendrán entre 10 y 20 minutos para exponer y luego el resto del tiempo estará dedicado a las preguntas de los participantes que se podrán hacer por escrito en la sección “Q&A” de la plataforma ZOOM.

El objetivo del Comité de selección de trabajos fue componer una agenda variada para la audiencia de la comunidad de LACNIC. “Los presentadores tienen gran experiencia en sus temas”, afirmó Mariela Rocha, integrante del Comité y especialista de Capacitación en LACNIC.

Pese a su formato on line, el Foro mantendrá su espíritu y tendrá transcripción en tres idiomas (inglés, español y portugués).

Los trabajos. Serán nueve las presentaciones a la que podrán asistir los participantes de LACNIC 33.Massimo Candela presentará su investigación sobre Easy BGP monitoring with BGPalerter; José Camargo disertará sobre una “Solución alternativa low cost para control de ataques volumétricos en Latinoamérica”; Hugo Salgado presentará su trabajo sobre “SGA-1 y la rotación del algoritmo DNSSEC”; Richard Hummel compartirá con la audiencia su investigación relacionada a “Understanding the Cyber Threat Landscape – NETSCOUT 4th Biannual Threat Report & 15th Annual WISR Survey”; Tim Bruijnzeels presentará el proyecto “Trends in RPKI Deployment” que mostrará la evolución en la adopción de RPKI en las distintas regiones desde sus comienzos hasta hoy; por su parte el investigador Agustín Formoso tituló “De-bogonizando 2a10::/12” su trabajo sobre cómo reacciona Internet cuando se asigna un nuevo bloque a un RIR; en tanto Claudio Risso indagó sobre el “Diseño de topologías iBGP/MPLS óptimas para la Red Internacional de ANTEL”; Javier More compartirá la experiencia el “Caso Peruano: Redes de transporte de fibra óptica y microondas y espectro radioeléctrico para el despliegue de redes 5G”; mientras que Karen O’Donoghue será responsable de exponer sobre “The Road to Deployment: Network Time Security”.