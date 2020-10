MessageBird, la plataforma multicanal de comunicaciones en la nube, ha anunciado el cierre de una nueva ronda Serie C de 200 millones de dólares liderada por Spark Capital de Silicon Valley, y llega a una valoración de 3 mil millones de dólares con participación de Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners y New View Capital, lo que la convierte en el más nuevo unicornio de Europa. Como parte de esta última inversión, el socio general de Spark Capital, Will Reed, se unirá a la junta de MessageBird. Los inversionistas existentes Accel, Atomico e Y-Combinator también participaron en esta ronda.

Esta última inversión, recaudada de forma remota durante el confinamiento, se produce como resultado de un aumento global de la demanda de un abanico más amplio de herramientas de comunicación con el cliente centrados en la mensajería, a través de una gama mucho más extensa de canales, ya que las empresas globales luchan por hacer frente al servicio presencial al cliente en las tiendas y en el call center llevándolos hacia una fuerza laboral completamente remota y de ventas solo en línea. Esto aceleró la evolución de MessageBird de ser una empresa puramente de plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS) a ser la primera y única empresa de plataforma omnicanal como servicio (OPaaS) del mundo. La financiación se utilizará para triplicar el tamaño del equipo global de MessageBird y expandirse aún más a sus mercados principales en Europa, Asia y América Latina, ya que la empresa está lanzando oficialmente una política de “Trabajar desde cualquier lugar”.

“Solo quiero vivir en un mundo en el que pueda enviar mensajes de texto a una empresa y nunca volver a quedarme atascado esperando respuesta. MessageBird ha sido pionera en OPaaS (plataforma omnicanal como servicio) basado en la idea de que las empresas globales deben tener una comunicación sin contratiempos con sus clientes en cualquier parte del mundo y en cualquier canal que prefieran”, expresó Robert Vis, fundador y director ejecutivo de MessageBird. “Esta última ronda es la confirmación de que existe una demanda latente de clientes de todo el mundo que también quieren que las empresas tradicionales se muevan hacia este nuevo y valiente mundo multicanal de mensajería y tenemos el producto líder en el mercado para ayudarlos a hacer precisamente eso.”

“A medida que los consumidores exigen cada vez más que las empresas hablen con ellos en las aplicaciones que prefieren, las empresas finalmente se ven obligadas a adoptar estrategias omnicanal a gran escala”, indicó Will Reed, socio general de Spark Capital. “Robert y el equipo de MessageBird han creado la mejor plataforma para atender a cualquier cliente en cualquier canal, a nivel mundial, junto con un conjunto de productos de software que mejoran y automatizan estas interacciones, lo que permite a las empresas destacar en el nuevo ‘primer mundo’ de la mensajería”.

Una verdadera experiencia omnicanal consiste en alejar la participación del cliente de los canales ineficientes de correo electrónico y voz y llevarlos a canales de mensajería más dinámicos. Eso requiere productos tanto para las empresas como para los consumidores para completar el círculo de tener un contexto unificado alrededor de cada interacción. Esto ahora es posible gracias al conjunto de productos de MessageBird que incluye:

Inbox : – Atención omnicanal al cliente y engagement de forma gratuita, Inbox permite a las empresas de cualquier parte del mundo comunicarse y compartir información relevante con cualquier cliente al instante a través de WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line y Telegram. Los mensajes entrantes en todos los canales son agrupados en un solo hilo de cliente para facilitar la emisión de tickets y la respuesta.

: – Atención omnicanal al cliente y engagement de forma gratuita, Inbox permite a las empresas de cualquier parte del mundo comunicarse y compartir información relevante con cualquier cliente al instante a través de WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line y Telegram. Los mensajes entrantes en todos los canales son agrupados en un solo hilo de cliente para facilitar la emisión de tickets y la respuesta. Widget de chat omnicanal : convierte páginas estáticas en conversaciones dinámicas, lo que permite a los clientes comunicarse con sus equipos en su página de inicio, en su aplicación, en el chat en vivo o en cualquier servicio de mensajería (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS y más).

: convierte páginas estáticas en conversaciones dinámicas, lo que permite a los clientes comunicarse con sus equipos en su página de inicio, en su aplicación, en el chat en vivo o en cualquier servicio de mensajería (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS y más). Flow Builder : una plataforma RPA para mensajería empresarial, Flow Builder permite a cualquier empresa crear también experiencias multicanal personalizadas.

: una plataforma RPA para mensajería empresarial, Flow Builder permite a cualquier empresa crear también experiencias multicanal personalizadas. Por último, MessageBird es la única plataforma con relación preferencial con proveedores con las principales plataformas de mensajería, lo que permite a los clientes de cualquier parte del mundo comunicarse y compartir información relevante con cualquier empresa al instante.

Un tercio de los 15.000 clientes globales de MessageBird ahora han pasado al uso de comunicaciones omnicanal en la nube a través de sus productos Flow Builder, Inbox o Widget de chat omnicanal. MessageBird cuenta con la confianza de marcas establecidas como Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics y SAP, así como disruptores de rápido crecimiento como Uber, Glovo, HelloFresh y Deliveroo.