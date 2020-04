La mayoría de los mexicanos ya llevamos un promedio de dos semanas en cuarentena, si eres de los que han mantenido la sana distancia y evitas ir a lugares con mucha gente, como los supermercados. Seguro tu opción es comprar a través de diferentes aplicaciones, ya sea que te lleven comida preparada o que entreguen tu pedido del super hasta la puerta de tu casa.

Si tienes una billetera virtual, una tarjeta de débito o crédito, el proceso es muy sencillo, la mayoría de los portales te dan estas opciones como método de pago para tus compras, pero aún hay quienes deben asistir a realizar de manera física sus compras y, ya sea que utilicen efectivo o tarjetas, existe un mínimo contacto, pasar de mano a mano el dinero, deslizar la tarjeta en la terminal y digitar su NIP, conllevan el contacto con otra persona o con superficies que han usado diferentes personas antes que nosotros.

Ante esto hay una forma de pago, tanto presencial, como remota, que no implica el contacto con otras personas o superficies como una terminal, son los cobros a través de códigos QR, una versión renovada de los códigos de barras, que permite pagar al escanear una imagen, sin ningún tipo de contacto entre el cliente y el comercio, ideal en épocas de pandemia.

De acuerdo con Juniper Research, se espera que esta modalidad aumente al menos 300% en los próximos cinco años. En China, el total de pagos móviles superó los $5,5 billones usd el año pasado con un dato que impresiona: la mayor parte de esa cifra llegó vía pagos QR realizados con las aplicaciones WeChat y Alipay (de Alibaba).

En México, el proceso para pagos o cobros con QR es sencillo y se hace a través de CoDi del Banco de México, muchas de las aplicaciones que tienen los bancos permiten realizarlos, pero si no usas la aplicación de tu banco o ésta aún no lo permite puedes descargar la APP CoDi (Cobro Digital) del Banco de México.

Pero ¿qué ventajas tiene, además de ser un método en el cual no existe contacto para realizar las operaciones?

Jaime Márquez Poo, Director de nuevos negocios de la empresa STP, uno de los participantes del SPEI y CoDi, nos comenta, “Con esta forma de pago, las operaciones son inmediatas, si el cliente está haciendo el pago de un servicio ya no tendrá que esperar 24 o 48 horas a que su pago sea confirmado por el comercio, el pago pasa de manera directa, las 24 horas, los 7 días de la semana, para los comercios es algo muy conveniente, ya que no genera ninguna comisión La app no tiene renta fija y los pagos se ven reflejados en su cuenta al momento, lo cual permite mayor liquidez para los comercios”

“Solo hay que escanear el código con una app bancaria. Para los comercios, la ventaja más evidente es que elimina los costos o comisiones por procesamiento de pagos, evita tener que disponer de un terminal de cobro convencional para recibir el dinero de sus ventas, con el uso de un teléfono inteligente es suficiente.” Comenta Márquez.

Márquez Poo reconoce que este método de pagos es nuevo, el total de transacciones va en crecimiento y hay mucho camino por recorrer para que se convierta en el medio más usado.