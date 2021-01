Bitcoin es una forma digital de activo que no tiene formato físico. Descrito como una criptomoneda, la idea de Bitcoin se originó en 2009. Al igual que nuestros intercambios de dinero, en los mercados de Bitcoin la gente puede comprar o vender bitcoins. El papel de los intermediarios se elimina en el mundo de Bitcoin.

Tanto el comprador como el vendedor son anónimos en una transacción de Bitcoin. Puedes comprar acciones, reservar un boleto de cine, un boleto de avión o reservar habitaciones con Bitcoin. Los bitcoins son favorables para los empresarios a pequeña escala, ya que no existen leyes estrictas ni otras regulaciones. Como el concepto de banco no tiene ningún papel en las transacciones de Bitcoin a través de aplicaciones como bitcoin-champion.app/es, son preferibles en las transacciones de mercancía internacional. Algunas personas consideran Bitcoin como su opción porque no hay tarjetas de crédito ni pagos con tarjeta de crédito. La gente puede comprar Bitcoin como inversión.

Es posible que hayas escuchado hablar de Coinbase, un mercado popular para el intercambio de Bitcoin, donde puedes realizar cualquier transacción en poco tiempo. Aunque estos intercambios son sencillos, existen posibilidades de que se produzca una violación de la seguridad. En 2016, la noticia del robo de Bitcoin provino de Bitfinex. Se robaron unos diez millones de dólares mediante la piratería informática.

Aunque se sospecha de una amenaza a la seguridad, los creadores instalan varias funciones de seguridad en Bitcoin. Mediante un algoritmo matemático, las claves de Bitcoin se cifran de forma segura. Esta clave es similar a un número de cuenta, y la gente la usa como una dirección para facilitar todas las transacciones de Bitcoin. Los usuarios de Bitcoin otorgarán una clave privada, que es similar a nuestro número de PIN de cajero automático. Hay que tener cuidado al manejar esta clave.

Aunque cada transacción de Bitcoin se documenta en un registro público, los detalles de los compradores y vendedores se mantienen en secreto. Solo podemos ver sus identificaciones de billetera. Las carteras de Bitcoin son una plataforma digital que funciona igual que un banco. Están disponibles en la computadora o la nube de un usuario. Con esta billetera, los usuarios pueden enviar y recibir dinero. Esto también facilita el pago, o puedes considerarlo como un ahorro. A diferencia de los bancos, este dinero no está asegurado. Una de sus características interesantes es que las transacciones se pueden realizar sin rastrearlas simplemente. Esta característica convirtió a Bitcoin en una opción favorable para las personas que se dedican a la venta en línea de productos prohibidos, así como de otras actividades ilegales.

Bitcoin funciona a través de una cadena colectiva de computadoras. También se conocen como nodos. En los nodos se ejecuta el almacenamiento del código de Bitcoin y el funcionamiento de Blockchain. Puedes considerar a Blockchain como un conjunto de bloques. Cada bloque es una compilación de transacciones. Dado que todas las computadoras funcionan, la cadena de bloques incluye el mismo catálogo de bloques y transacciones y, evidentemente, puedes ver estos nuevos bloques empaquetados con las últimas transacciones de Bitcoin. De modo que nadie puede engañar al sistema. Cualquiera, ya sea que opere un “nodo” de Bitcoin o no, puede presenciar las transacciones en vivo. Para realizar un acto ilegal, un pirata informático tiene que ejecutar el 51% de la potencia informática que genera Bitcoin. En mayo de 2020, Bitcoin tiene casi 47.000. Día a día, este número sigue creciendo, y esto garantiza la seguridad al hacer que un ataque no sea tan fácil.

En el caso de que esté a punto de ocurrir un ataque, los nodos de Bitcoin, o las personas que participan en la red de Bitcoin utilizando sus sistemas informáticos, pueden fácilmente desactivar una nueva cadena de bloques. Por tanto, el intento realizado por el hacker resulta inútil.

El coronavirus ha tenido un impacto vívido en la industria emergente de las criptomonedas. Aparte de las estrictas reglas que planean las autoridades para controlar esta moneda, el nuevo escenario también afectó a Bitcoin. Sin embargo, las empresas innovadoras están creando una gran cantidad de productos interesantes, pero incluso ahora, todavía hay mucha incertidumbre que rodea a Bitcoin. A pesar de que ahora se puede considerar como un activo bastante generalizado, queda mucho por hacer para que tenga autoridad. Los gobiernos deben tomar medidas valientes para regularlo y facilitar la compra / venta / retención de Bitcoin. Hasta que eso suceda, esta criptomoneda seguirá luchando en medio de toda la incertidumbre por el coronavirus. Con suerte, podemos esperar a que se produzca un cambio positivo en las formas del mercado de Bitcoin.