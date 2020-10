2020 é um ano bem diferente! Por isso, o maior evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital está em novo formato. Se inscreva para o Futurecom Digit@l Week, que ocorrerá entre 26 e 30 de outubro. Participe desta semana cheia de inovação com 230 palestrantes e se atualize em temas como 5G, Infraestrutura e Conectividade, Internet das Coisas e Inteligência Artificial.

No Futurecom Digit@l Week você terá a plataforma Futurecom Xperience para acesso a 80 horas de conteúdo e networking gratuitamente. Entre as atrações, teremos Kevin Ashton, cofundador do Auto-ID Center no Massachusetts Institute of Technology, autor do novo livro “How to Fly a Horse” e criador da expressão ‘Internet das Coisas; e Tareq Amin, diretor de Tecnologia da recém-criada Rakuten Mobile, Inc., um dos maiores nomes da tecnologia 5G. O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, fará a abertura em 26/10, às 9h.