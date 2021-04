Por: Sri Shivananda, director de Tecnología de PayPal.

Todos debemos asumir nuestra parte cuando se trata de proteger la salud de nuestro planeta, esto incluye la necesidad que las empresas tomen acción. En PayPal, entendemos que lograr la estabilidad climática es vital para cumplir nuestra misión de impulsar la salud financiera y la inclusión de todos los ciudadanos del mundo. La sostenibilidad medioambiental es fundamental al momento de gestionar nuestro impacto, movilizar nuestra fuerza de trabajo e impulsar la innovación de nuestra plataforma.

Como lo he mencionado en otras ocasiones, PayPal está comprometido con atender nuestras emisiones de carbono y recientemente nos hemos unido a miles de organizaciones líderes en el movimiento America Is All In para seguir apoyando la acción climática que nos permita cumplir con el Acuerdo Climático de París. En 2019, validados por la iniciativa Science Based Targets, establecimos objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El año pasado nos unimos a la Business Ambition for 1.5C alineando nuestros objetivos para garantizar que el aumento de la temperatura global no supere los 1.5 grados centígrados. Hoy, cumplimos ese compromiso y nos proponemos alcanzar las emisiones netas cero para 2040. (…)