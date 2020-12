El fin de este 2020 se acerca y con él muchas expectativas y dudas ante cómo viviremos esta etapa del año en el que los festejos, regalos y convivencia usualmente son el principal motor de la temporada.

La pandemia ha modificado nuestros hábitos y sin duda ha replanteado nuestros intereses y prioridades. PayPal, con el objetivo de entender un poco más sobre cómo se vivirá esta temporada en México, comisionó un sondeo a Edelman Intelligence para conocer el ánimo con el que los mexicanos enfrentarán este periodo de festividades y ahondar en sus planes de actividades y compras.

El sondeo revela que 81% de los encuestados se siente optimista con respecto al fin de año 2020. En general predominan los estados de ánimo “positivos” sin embargo el 53% se identifica más con un estado de ansiedad.

La ilusión de reconectar con seres queridos

La principal motivación que los encuestados señalan para este fin de año es la oportunidad de convivir con seres queridos durante las fiestas decembrinas (52%). Realizar video llamadas (47%) y celebrar reuniones (42%) con amigos y familiares se posicionan dentro de las principales actividades para cierre de año.

Otro motivo importante que brinda ilusión para esta época es el descanso de las vacaciones (32%). El 22% dice que le emociona hacer compras para amigos y familiares, además de ofertas y promociones de cierre de año (20%), así como enviar y recibir regalos de seres queridos (15%).

Sólo un 13% se muestra más emocionado por viajar y hacer compras de regalos y un bajo 5% planea festejar en bares o restaurantes.

¿Qué pasa con el gasto/ahorro?

Los ingresos percibidos este último mes del año se distribuirán de forma casi equitativa entre gastos (53%) y ahorro (47%). El gasto se distribuirá de la misma manera entre comida y bebida para festejos (30%), regalos para otros (29%) y regalos “para mí” (23%). Por el contrario, sólo un 9% del gasto se destinará a viajes mientras que un 8% del gasto será destinado a beneficencia, donativos o caridad.

En general, existe un comportamiento precavido en el gasto de fiestas decembrinas. De los encuestados, 49% planea ser más selectivo en el gasto, mientras el 41% gastará menos en regalos.

Este cierre de año los mexicanos encuestados gastarán un 14% menos que en 2019 lo que en pesos se traducen en un promedio de $7,967 MNX (comparado con MXN $9,272 del año pasado). Un 52% de los mexicanos reducirá su presupuesto para gastos de cierre de fin de año frente a un 34% que los aumentará. El 50% de los mexicanos incrementará sus compras en línea este año en comparación con 2019.

Cuando y qué comprarán más los mexicanos

El 60% de los encuestados planea realizar o ya ha realizado compras en línea para cierre de fin de año . El 52% hará sus compras tanto en línea como en físico mientras que el 49% comprará en línea sólo determinados productos o sólo en caso de que encuentre ofertas (47%). También, 36% menciona que hará compras en línea en mayor medida que en tiendas físicas.

El 44% planea aprovechar más las promociones y ofertas para las compras de fin de año. De hecho, las temporadas de descuento más mencionadas en las que las personas hicieron o harán sus compras de fin de año son Buen Fin (67%), Black Friday (35%), ofertas especiales de las tiendas departamentales (ventas nocturnas, por ejemplo) (34%) y las ofertas de sitios de comercio electrónico (33%).

Las categorías más compradas en línea serán:

Electrónicos (51%) y moda (51%)

Juguetes (42%)

Artículos para el hogar (41%)

Alimentos y bebidas (31%)

Cosmética (29%)

77% ve en las compras en línea un aliado para cuidar su salud

Las principales ventajas percibidas en las compras en línea se asocian a medidas de higiene y cuidado por el contexto pandémico como “cuido mi salud” (77%) y envíos a domicilio (70%). Además, el 55% considera que las compras en línea son fáciles, cómodas y rápidas. Otras ventajas mencionadas son que se puede consultar la reseña y experiencia de otros compradores (32%) y que se tiene más variedad de métodos de pago (27%).

En cuanto a este último punto, la mayoría de las compras en línea se realizarán con tarjeta de débito (70%) mientras que un 32% pagará con carteras digitales. Hombres (49%) y sector AB (43%) son los que más comprarán con tarjeta de crédito. De igual manera ellos reportan que harán más pagos mediante carteras digitales (13.3% más que las mujeres).

El fin de año supone una pausa dentro de la pandemia, un momento que devuelve ilusión frente a lo vivido en este año. Aunque los encuestados señalan que harán algunos cambios en sus reuniones, compras y se adaptarán más a la distancia y medidas de seguridad, esta próxima temporada de celebraciones también se postula como una etapa de descanso y reconexión con los seres queridos.

Los datos presentados en el presente artículo se basan del Sondeo realizado por Edelman Intelligence: Temporada de fin de año 2020: Ánimo y comportamiento de compra de los mexicanos. Sondeo realizado a 1,036 hombres y mujeres de 16 a +65 años de NSE AB, C+, C, C-, D+, D, E con muestra representativa de toda la República Mexicana. El cuestionario se aplicó del 17 al 29 de noviembre de 2020.