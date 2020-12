EL SEGUNDO, Calif., Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc., anunció hoy que amplió su acuerdo de licencia de código fuente con IBM para IBM z/OS® JES3. Como parte del acuerdo, Phoenix Software International planea ampliar su licencia de código fuente inicial JES3 para agregar componentes adicionales en el entorno de transferencia de Bulk Data (datos masivos). Esto permite a Phoenix Software International llevar al mercado un nuevo conjunto de ofertas de productos, incluidos componentes derivados de transferencia de datos masivos (BDT), de archivo a archivo para entornos JES2, JES3 y JES3plus® y entrada de trabajo en red (NJE) de arquitectura de red de sistemas (SNA) para entornos JES3 y JES3plus, planificados para 2021.

El elemento de archivo a archivo BDT permite a los usuarios de un sistema z/OS copiar o mover conjuntos de datos secuenciales y particionados MVS hacia o desde otro sistema z/OS a través de una red SNA tradicional o una que se transmite a través de una infraestructura IP utilizando la tecnología Enterprise Extender (EE). Archivo a archivo soporta una programación estructurada para las operaciones de copiar y mover y funciona con cualquier sistema z/OS sin importar qué JES (subsistema de entrada de trabajo) esté en uso. El elemento BDT SNA/NJE permite que los sistemas z/OS que utilizan JES3 o JES3plus transfieran trabajos y resultados de trabajo a través de esas mismas redes basadas en SNA.

JES3plus® V1R0, el primer lanzamiento del producto derivado JES3 de Phoenix Software, estuvo disponible a principios de este año ofreciendo una solución para clientes z/OS que deseen permanecer en la funcionalidad basada en JES3. Las mejoras funcionales están siendo comprobadas actualmente y se espera que estén disponibles para uso general para los clientes en el primer trimestre de 2021.

Para leer la historia completa, vea el post de Phoenix Software International Blog: https://phoenixsoftware.com/article.php?20201210

Para más información acerca de JES3plus, visite https://phoenixsoftware.com/jes3plus.htm.

Acerca de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. (www.phoenixsoftware.com), es una empresa desarrolladora de software de sistemas que ofrece aplicaciones de software avanzadas para empresas en todo el mundo. La empresa ofrece una amplia variedad de soluciones para desafíos empresariales modernos.

