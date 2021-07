Las plataformas de delivery en España están con los tiempos contrarreloj antes de que salga la Ley de Riders. Deliveroo, la plataforma británica de reparto de comida a domicilio, decidió abandonar España.

Argumenta dificultades para la viabilidad de su negocio en el país, tras no alcanzar el rendimiento esperado. La empresa asegura que tiene 113 de empleados en España, que colabora con unos 3.800 riders y 9.000 restaurantes en 70 ciudades.

La empresa niega que sea por la entrada en vigor de la Ley rider, que le obligaría a contratar a los 3.500 repartidores que colaboran para ella como autónomos, y fuentes cercanas señalan que incluso se podría asumir el coste de su contratación. Lo que alegan es que España no es un mercado clave y Deliveroo no puede hacer frente a otros competidores, como Glovo o Just Eat.

Intentarlo, dicen, “requeriría un nivel de inversión muy elevado” que no quieren asumir porque podría afectar a la viabilidad de la empresa, por lo que prefieren centrarse en otros mercados.

“La decisión de plantear el cese de nuestras operaciones en España no ha sido tomada a la ligera. Queremos dar las gracias a todos los restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros apreciados clientes. Mostramos un especial agradecimiento a los miles de riders, excepcionales y siempre voluntariosos, que han escogido trabajar con Deliveroo, así como a nuestros empleados, llenos de talento y totalmente comprometidos. Todos recibirán apoyo durante el periodo de consulta”, señala Hadi Moussa, Chief Business Officer Internacional de Deliveroo.

“Deliveroo se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local”, aseguran en un comunicado.