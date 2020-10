O que fazer para levar inovação, praticidade e iniciativas que, de fato, engajem as pessoas na utilização de produtos e serviços? A Inspiring, empresa do Grupo Stefanini, traz em seu DNA e no dia a dia de seus colaboradores essa resposta com boas práticas de engajamento do cliente com foco total em rentabilidade.

Com forte atuação orientada ao planejamento de ações de marketing e negócios, a Inspiring tem conquistado resultados expressivos direcionados ao segmento do Varejo, impactando mensalmente mais de 60 milhões de consumidores. A partir de uma plataforma que impulsiona a rentabilidade e o engajamento em qualquer canal, capaz de monitorar e recompensar, em tempo real, qualquer operação do usuário de forma personalizada, a solução já suporta mais de 2 bilhões de transações/mês.

Entre os exemplos bem-sucedidos e em franca operação está a implementação do módulo de campanhas da Inspiring para o varejo, com gestão autônoma e intuitiva para a área de negócios, rede ou a própria loja, proporcionando maior flexibilidade e agilidade em campanhas e promoções, dynamic pricing e mix de produtos. Traz visibilidade em tempo real por meio de big data e analytics na gestão de indicadores de performances e alarmes comerciais. Ao todo, mais de 40 redes usam a solução da Inspiring, em mais de 3.300 lojas, sendo a plataforma que suporta a maior promoção do varejo farmacêutico brasileiro. De forma bem-sucedida, os consumidores já ganham descontos exclusivos desde o momento do cadastro, participam de sorteios de prêmios, acompanham ofertas direcionadas ao perfil de uso, além de propiciar a interação direta via WhatsApp com o farmacêutico da loja de preferência.

Já em telecomunicações, promove ações microssegmentadas em tempo real com soluções next best action/next best offer (NBA/NBO), que possibilitam lançar campanhas. Com o uso de um canal exclusivo, atrativo e dinâmico a cada interação, o cliente tem acesso a ofertas com maior propensão de consumo, contribuindo para o crescimento sustentável da receita. A Inspiring contribui com iniciativas que maximizam a receita e a margem durante a tomada de decisão do consumidor, desde a aquisição, uso, suporte e retenção. É um processo contínuo e que amplia a manutenção dos clientes mais rentáveis.

Com equipes dedicadas no cliente, agilidade na implantação e flexibilidade nas ações com uso de tecnologia proprietária para dar mais autonomia à área de negócios, a Inspiring realiza o diagnóstico, faz recomendações pertinentes ao core business, transformando e entregando resultados a partir da atuação de sua plataforma analítica e de marketing de precisão, que possibilita que a empresa personalize e recompense todo o relacionamento com os seus clientes. A ação envolve critérios de localização, valor, recursos operacionais e potencial de mercado, criando estratégias de marketing one-to-one.

A plataforma de engajamento da Inspiring, é baseada em um acesso multicanal de relacionamento, que permite integrar diversos sistemas das empresas. Na operação omnichannel, é possível fazer a orquestração de todos os pontos de contato colocando o cliente no centro, como protagonista da ação, realizando a comunicação certa na hora certa, seja via app, site, notificação ou mensagem. A ferramenta gera também insights para atuar em um formato NBO, que atende a programas de vantagens e descontos, ampliando o engajamento e o ticket médio dos clientes.

“Nossa solução é totalmente integrada com os sistemas das empresas que adotam nossa plataforma e fornece a base de uma verdadeira transformação digital dos negócios em todas as camadas, proporcionando experiência única para redes e lojistas, de maneira simples e intuitiva na forma de gerenciar recomendações e ofertas para seus clientes. Traz um novo olhar e dinâmica para o relacionamento entre a marca e consumidor, dando autonomia para as equipes de negócios que podem traduzir e transformar os dados, de forma estratégica, de maneira muito ágil. Atuamos para ‘humanizar’ a tecnologia, promovendo, assim, a recomendação de produtos e ofertas e contribuindo para um avanço e aceleração no core business de nossos clientes”, afirma João Mota, CEO da Stefanini Inspiring.