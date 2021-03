PlayStation renueva su catálogo con 10 nuevas entregas en Play at home, la iniciativa que se extenderá hasta junio y ofrecerá una serie de juegos gratuitos y ofertas durante estos meses para los jugadores de PS4 y PS5, fuesen o no suscriptores de PS Plus.

A partir del 25 de marzo, los usuarios de PlayStation tendrán disponible para descargar de forma totalmente gratuita los siguientes videojuegos: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper y Paper Beast, mientras que a partir del 19 de abril estará disponible para descargar y por tiempo limitado Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

El mes pasado, el primer anuncio del año en Play at Home fue Ratchet & Clank, el reboot desarrollado por Insomniac Games para PS4 que fue lanzado en 2016 y estará disponible para descargar gratis hasta el 31 de marzo.

La iniciativa se originó en abril del año pasado como consecuencia del COVID-19 para entretener a los jugadores en situación de pandemia. En aquella ocasión fueron ofrecidos de forma gratuita Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey.

Mega Marzo

PlayStation Argentina presenta una nueva promoción de ofertas en la PlayStation Store con descuentos exclusivos de hasta el 60% disponibles exclusivamente en su store oficial.

Hasta el 31 de marzo, los usuarios de PlayStation podrán adquirir títulos en forma digital con hasta el 60% de descuento gracias a la promoción “Mega Marzo”, que incluye a videojuegos para un público adulto como Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition, Fallout 4, Dying Light, Watch Dogs 2, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles y Borderlands 3 o para aptos todo el público como Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition, FIFA 21 o The Sims 4, entre otros juegos disponibles.

Por otra parte, los usuarios de PlayStation Plus tienen disponible hasta principios de abril la oportunidad de descargar de forma gratuita videojuegos como Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint (VR), Maquette y Destruction AllStars.