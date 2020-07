PlayStation Argentina se une a los festejos globales por los 10 años de PlayStation Plus, el sistema de suscripciones premium de PlayStation Network en el cual los miembros tienen acceso a beneficios y descuentos exclusivos en juegos y contenidos.

Desde el hoy al viernes 3 de agosto, los suscriptores de PlayStation Plus podrán disfrutar sólo por ser parte de esta membresía premium de videojuegos de simulación bonificados como NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Erica.

Los miembros de PlayStation Plus pueden jugar a contenidos premium sin restricciones de tiempo ni uso, invitar amigos a partidas multijugador, acceso a juegos gratuitos y disfrutar de otros muchos beneficios. En Argentina, la membresía anual cuesta 39,99 dólares, lo que la hace más económica que en otros países y se puede adquirir en el store oficial de PlayStation.