Pluto TV Latin America, el principal servicio gratuito de transmisión de videos, con publicidad, anunció Estrellas de acción, su primer canal emergente para películas de acción protagonizadas por estrellas icónicas. El nuevo canal estará disponible en las secciones de transmisión en vivo y bajo demanda de Pluto TV del 13 de mayo al 10 de junio.

Estrellas de acción, disponible en el canal 50, incluirá películas de acción de Paramount, Polar, Kinpil, CDC y Beverly Hills, dobladas en español para que el público hispanohablante disfrute en su propio idioma. Algunos de los títulos destacados incluyen: Street Wars y Blood Alley, con Steven Seagal; The Transporter 3 y Blitz, con Jason Statham; Rambo 4 con Sylvester Stallone; The Running Man con Arnold Schwarzenegger; Conan The Barbarian con Jason Momoa; Despertar de la muerte y descarrilar, con Jean-Claude Van Damme; Dragon Blade y The Myth, con Jackie Chan; y The Warlords, con Jet Li.

El canal emergente Estrellas de acción también ofrecerá maratones especiales con películas de estrellas de acción icónicas.