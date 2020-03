Pluto TV, el servicio de streaming de televisión gratuito líder en los Estados Unidos, anunció hoy que se han asociado con más de cincuenta y cinco proveedores de contenido, con el objetivo de construir una rica y diversa biblioteca, para su servicio de habla hispana, próximo a lanzarse en América Latina.

Pluto TV en América Latina ofrecerá una amplia grilla de programación especialmente adaptada a la región e incluirá exitosas series de televisión y películas galardonadas de diversos géneros que incluyen: realidad, anime, lifestyle, competiciones, naturaleza, casos reales de crimen y contenido infantil. La plataforma de transmisión gratis, soportada por publicidad, es de fácil uso y presentará contenido de los mejores estudios de cine, cadenas de televisión y productoras mundialmente reconocidas.

Al momento del lanzamiento, Pluto TV incluirá 24 canales de las siguientes categorías: Películas, Entretenimiento, Curiosidad, Lifestyle y Niños. Entre los principales éxitos se encuentra la saga de Star Trek y películas como Experta en Bodas, Chef, Blue Valentine, Snowpiercer, El Inmigrante y The Lincoln Lawyer, entre muchos otros títulos.

Además de una amplia colección de títulos de películas, Pluto TV América Latina transmitirá series galardonadas y aclamadas por la crítica tales como: Broadchurch, The Honourable Woman, Steven Spielberg Presenta Taken, Montecristo, Daria, Naruto y programas de competición y deportes. Pluto TV también presentará contenido de no ficción de todo el mundo, como crímenes verdaderos, animales y naturaleza, realities y programas relacionados con lifestyle, como MasterChef, Food, Booze, & Tattoos, y Anthony Bourdain: No Reservations.

Asimismo, los niños podrán disfrutar de sus favoritos como Babar, Caillou, Sonic, Gullah Gullah Island, Grossology, Bob the Builder, Rescue Heroes, CatDog y Rugrats All Grown Up, por mencionar algunos.

“Estamos muy contentos de contar con el apoyo de estos socios de contenido de primer nivel para el lanzamiento de Pluto TV en América Latina”, dijo Eduardo Arias, Director Senior de Acuerdos de Contenidos. “Esperamos trabajar más con ellos, sumar también nuevos socios para ofrecer contenido diverso y atractivo a nuestras audiencias”.

Socios de contenido confirmados para el lanzamiento de Pluto TV en Latino América

Algunos de los socios de contenido en Pluto TV America Latina son: A2 Filmes, All3Media, BBC Studios, Big Media, Blue Ant Media, Castalia, CDC International, Cineflix, Cisneros Media, Combate Americas, DRG, Endemol Shine, FilmRise, Fremantle, Glory Sports, Hard Knocks Fighting, Hearst, Impact Wrestling, Inverleigh, Kinpil, Latin Angels, Leda Films, Legendary Entertainment, Life Design, Lionsgate, Marvista, MPI Media, MTV, Nelvana, New Dominion, Nick Jr., Nickelodeon, Off The Fence, Otro.com, Paramount, Polar Star, Pongalo, Sabbatical Entertainment, Samuel Goldwyn, Sonar Entertainment, Sony Pictures Television, Spanglish Movies, Telefe, Televix, The Asylum, TV Azteca, VIP 2000, Viz Media, Wildbrain y World Poker Tour.

Pluto TV Latinoamérica estará disponible hacia fines de marzo en diecisiete países, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela; mientras que en Brasil llegará a fines del año 2020.