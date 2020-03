Algún país malicioso, tal vez Estados Unidos, tal vez China, dependiendo de quién esté hablando o tuiteando, desató el virus que causa Covid-19 en el mundo.

La teoría de la conspiración de armas biológicas Covid-19 no solo no ha sido desacreditada; incluso parece estar recibiendo un segundo impulso, y políticos prominentes de países de todo el mundo lo están adoptando. “Durante un tiempo, pareció que el retroceso en la narrativa de armas biológicas del Washington Post y la Política Exterior fue efectivo”, dijo la investigadora de biodefensa Filippa Lentzos. “Pero en los últimos días, la narrativa parece estar volviendo con venganza”. Los funcionarios gubernamentales actuales y anteriores, incluido el ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, y el senador estadounidense Tom Cotton de Arkansas han dado crédito a alguna versión de la teoría en el último mes.

Cotton todavía cree que alguien es responsable de la pandemia, alguien chino. En una declaración el jueves que anunciaba que cerraría temporalmente su oficina del Senado, llamó al virus el “coronavirus de Wuhan” cinco veces y prometió: “Responsabilizaremos a quienes lo infligieron en el mundo”. En un tuit aclaratorio posterior, dijo que sí, se refería a China.

A principios de marzo, Irán tenía más de 3.500 casos confirmados que abarcaban las 31 provincias, y los funcionarios iraníes comenzaron a subirse al carro de la conspiración de armas biológicas. Hossein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que el brote de Covid-19 fue ” quizás un ataque bioterrorista” llevado a cabo por Estados Unidos. Al día siguiente, un legislador iraní conservador repitió el reclamo, diciéndole a un medio de comunicación estatal iraní que el virus se había propagado intencionalmente por todo Irán y China y proponiendo una organización independiente de defensa contra el terrorismo.

Mahmoud Ahmadinejad, el ex presidente iraní que parece incapaz de resistir una buena oportunidad para propagar falsedades (incluso Al-Qaida le pidió una vez que dejara de inventar cosas), también participó en la acción de conspiración del coronavirus. En una carta abierta al secretario general de la ONU, escribió que estaba claro que el virus fue “producido en laboratorios … por los almacenes de guerra de guerra biológica pertenecientes a los poderes hegemónicos mundiales”.

Mientras tanto, el gobierno chino y los fanáticos de la narración de Cotton, tienen al menos un destacado conspirador en sus filas. El 12 de marzo, Zhao, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, exigió respuestas del gobierno de EE. UU. Al tuitear: “Podría ser el ejército estadounidense quien llevó la epidemia a Wuhan”.

Se cree que el nuevo coronavirus saltó de los animales a las personas, pero los investigadores aún no han determinado qué especies culpar. El pangolín, un animal devorador de hormigas apreciado por su carne y escamas en China, es un candidato, según un artículo publicado en Nature . Pero los científicos no han encontrado una coincidencia genética lo suficientemente cercana entre los virus encontrados en pangolines y los encontrados en humanos para llegar a una conclusión definitiva

Y así, la fuente de Covid-19 sigue siendo ambigua y, como cierto senador estadounidense de Arkansas, las teorías de conspiración prosperan en la ambigüedad.

“Deberíamos ser transparentes con el pueblo estadounidense sobre todo esto”, dijo Cotton el mes pasado para defender sus controvertidas reflexiones. “Quizás algunos de estos supuestos expertos piensan que saben mejor que yo lo que hacen. Yo no lo creo”.