“Nossas estatísticas de rede são boas, temos uma rede muito estável e confiável”. No entanto, por que o abandono médio de 40% dos clientes se deve a problemas de qualidade da rede? Os provedores de serviços de comunicação (CSPs) que abordam o desempenho da rede e dos serviços desde uma perspectiva centrada no cliente reconhecem que há muito espaço para melhorias. A concorrência digital global é intensa e os clientes estão mais especializados em tecnologia do que nunca, dispostos a mudar rapidamente para novos provedores que forneçam melhores serviços.

A rede é o seu produto. Você entende bem a experiência do cliente?

As maiorias dos provedores de serviços ainda dependem de ferramentas e processos estáticos e fragmentados para monitorar redes e aplicativos. As ferramentas e sistemas atuais não entendem a experiência do cliente, porque trabalham em silos, geralmente cobrem apenas um segmento da rede e perdem completamente a visibilidade do serviço e camada de aplicação.

A rede se mostra totalmente funcional, mas os clientes continuam ligando com reclamações. Essas chamadas para assistência ao cliente e mobilizações de equipes em campo evitáveis afetam diretamente o resultado final.

Os problemas só crescerão em complexidade com o lançamento do 5G, que introduzirá fatias (slices) de rede e cadeias de serviços sob demanda. Essas novas funções requerem um monitoramento fim-a-fim do ciclo de vida do serviço com medições precisas e oportunas da qualidade.

É surpreendente a grande quantidade de dados que precisarão ser coletados, agrupados, alterados, limpos, organizados, correlacionados, visualizados e finalmente compreendidos. Não será mais possível que as equipes de operações gerenciem todos os dados, alertas, eventos e solicitações gerados.

Análise de desempenho Skylight

Com a Skylight você pode aumentar o desempenho operacional e os resultados comerciais. Há um valor inexplorado nos dados de desempenho gerados pela sua rede, seus serviços e aplicativos. Escondido nesses dados está o combustível necessário para gerenciar seus negócios, aperfeiçoar suas operações e gerar receita.

As abordagens modernas ao gerenciamento de aplicativos e desempenho de rede precisam ser analisadas para compreender os bilhões de pontos de dados gerados por dia, a fim de ter visibilidade oportuna de como a rede funciona e como os clientes experimentam a qualidade do serviço.

A plataforma de análise de desempenho Skylight foi projetada do zero usando as melhores tecnologias de nuvem, código aberto e aprendizado de máquina. Ela é dimensionada para lidar com os crescentes volumes de tráfego de rede – fornece uma visão unificada fim-a-fim do desempenho da rede e como os aplicativos, serviços estão se comportando e o impacto na experiência do cliente.

Analise, monitore e pesquise qualquer tipo de dados de telemetria de gerenciamento de desempenho em tempo real para prevenir e prever problemas antes que eles afetem a experiência do cliente

qualquer tipo de dados de telemetria de gerenciamento de desempenho em tempo real para prevenir e prever problemas antes que eles afetem a experiência do cliente Insira, enriqueça e correlacione dados de várias fontes usando a plataforma em nuvem de análise Skylight para descobrir problemas de rede “invisíveis” e identificar a causa principal dos problemas do serviço.

dados de várias fontes usando a plataforma em nuvem de análise Skylight para descobrir problemas de rede “invisíveis” e identificar a causa principal dos problemas do serviço. Pesquise e explore qualquer “fonte de dados” no ponto de consulta (quando o usuário precisar), em vez de inserir dados (ao obter os dados), fornecendo flexibilidade e reduzindo drasticamente os custos em termos de armazenamento

Desafios de negócios? Obtenha as respostas com Skylight Engenharia:

O desempenho da minha rede está melhorando ou diminuindo?

Posso acelerar a resolução de problemas e detectar anomalias ocultas?

Como posso usar a análise preditiva para o planejamento da capacidade?

Posso começar a automatizar correções para problemas recorrentes conhecidos?

Operações:

Como posso determinar rapidamente a origem dos problemas de rede e serviço resolvendo eles melhor?

Posso reduzir o tempo médio para identificar e resolver problemas?

Quantas horas eu posso poupar em pesquisa e criação de relatórios feitos manualmente?

Produto:

Posso testar e monitorar como os serviços de rede funcionarão antes do lançamento?

Como posso encontrar problemas antes que meus clientes façam isso?

Existe uma maneira de visualizar os KPIs de desempenho de serviço, comportamento de uso e experiência do cliente?

Experiência do cliente (CX):

Posso transmitir em sequência dados e KPIs de desempenho de rede e serviço “puros” diretamente nos portais de atendimento ao cliente?

É possível obter relatórios em tempo real sobre problemas sérios para informar proativamente os clientes e reduzir a taxa de cancelamento (churn)?

Posso correlacionar dados de desempenho de rede e serviço com dados de clientes para entender a qualidade da experiência (QoE)?

Análise de Big data:

Posso transmitir em sequência dados de desempenho de KPI “puros” e enriquecidos para outros sistemas, como Splunk ou Hadoop?

Como posso obter visibilidade sobre o impacto da infraestrutura de rede nos problemas de aplicativos e serviços e na experiência do cliente?

É possível correlacionar a inteligência operacional da rede com outros dados de dispositivos para melhorar os processos de negócios?

Capacidades

Visibilidade profunda e fim-a-fim do desempenho do serviço em várias camadas: a análise da Skylight descobre o problema subjacente para ver a causa “invisível” de problemas usando o aprendizado de máquina avançado e correlacionando KPIs de gerenciamento de desempenho junto com outras fontes de dados (por exemplo, equipamento de rede)

a análise da Skylight descobre o problema subjacente para ver a causa “invisível” de problemas usando o aprendizado de máquina avançado e correlacionando KPIs de gerenciamento de desempenho junto com outras fontes de dados (por exemplo, equipamento de rede) Dados contextuais em tempo real para permitir a automação em circuito fechado: a análise da Skylight limpa e elimina automaticamente “dados incorretos” para garantir que os orquestradores possam confiar nos dados com alta precisão em tempo real, permitindo a automação do gerenciamento da rede e a garantia do serviço

a análise da Skylight limpa e elimina automaticamente “dados incorretos” para garantir que os orquestradores possam confiar nos dados com alta precisão em tempo real, permitindo a automação do gerenciamento da rede e a garantia do serviço Consolide múltiplas ferramentas de relatório em uma única plataforma de análise unificada: a análise da Skylight facilita a assimilação de fontes de dados de terceiros e atua como um recurso consolidado para fontes de informações de desempenho de redes e serviços em toda a empresa, incluindo portais digitais de autoatendimento, centros de operações de serviço (SOCs), sistemas de inteligência de negócios e orquestradores de rede.

Benefícios