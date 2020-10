Conhece um profissional de destaque no cenário digital que queira homenageá-lo? Este é o momento porque a 1ª fase do Prêmio Digitalks 2020 está aberta. Em sua 7ª edição, o Prêmio Digitalks | Profissional de Mercado se tornou referência no Brasil e busca reconhecer os profissionais que mais se destacaram nos últimos 12 meses nas seguintes categorias: Business Intelligence e Métricas, Blockchain, Creative Technologist, Content/Inbound, Customer Experience, Gestão de Projetos, Growth Hacking, Inteligência Artificial, Mídia, Negócios, Planejamento e SEO.

As indicações podem ser feitas até o dia 28 de outubro. Serão eleitos três finalistas por categoria com base no total de indicações e avaliação do júri. A 2ª fase, que ocorre de 16/11 a 08/12, será a votação popular entre os três finalistas. Os mais votados de cada categoria serão anunciados na solenidade de premiação virtual, que acontece no dia 15 dezembro no Digitalks Global Summit.

O conteúdo do evento internacional será dividido em dois dias (15 e 16 de dezembro). Online e gratuito, o Digitalks Global Summit terá cerca de 50 palestrantes, com expectativa de reunir virtualmente mais de 6.000 pessoas. Uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil, Martha Gabriel será a keynote speaker de abertura.

Palestrante em 5 TEDx e premiada três vezes como melhor palestra em eventos nos Estados Unidos, Martha Gabriel é futurista pelo Institute For The Future (IFTF). Formada em Engenharia pela UNICAMP e pós-graduada em Marketing pela ESPM, Martha é autora de seis livros, incluindo os best-sellers “Marketing da Era Digital” e “Você, Eu e os Robôs”.

Também estão confirmadas as participações de Adriana Lima, Growth Manager no Google, e de Dado Schneider, palestrante eclético e autor de “O mundo mudou…Bem na minha vez”, livro que adota uma linguagem inovadora e atual, formada por posts e tweets.

“Após o sucesso do Digitalks Expo em agosto, que contabilizou 23 mil inscritos, estamos muito felizes de realizar outro grande evento online em um ano tão desafiador. Nossa proposta é que o Digitalks Global Summit seja 4 em 1, ou seja, promova quatro momentos especiais: Digitalks Expo 2020|Portugal, Digitalks Executive, Digitalks Global Experience e Prêmio Digitalks. Trata-se de um novo conceito de evento totalmente digital, através de uma plataforma que possibilitará, além do consumo de todo o conteúdo, interação, networking e segurança de todos”, ressalta Flávio Horta, CEO do Digitalks