Por: Lucas Medola, CFO PayPal Latam

El 2020 fue definitivamente un año de muchísimo stress en todo sentido. El COVID-19 logró impactar y cambiar nuestra vida significativamente. La economía ha sido uno de las grandes víctimas y las empresas, en todas las industrias, han pasado momentos de mucha dificultad. Desde tiendas de barrio tradicionales hasta empresas multinacionales, todas están luchando por encontrarle sentido a esta nueva realidad .Pero lo cierto, es que en algún momento (ojalá que muy pronto) veremos la luz al final de túnel. Y cuando llegue ese tan ansiado momento, los negocios deben estar preparados. Si bien nadie sabe cómo será este 2021 que recién empieza, la buena noticia es que las empresas más sólidas y bien administradas continuarán funcionando y adaptándose para seguir adelante, aprendiendo nuevas formas de hacer negocios.

Veamos entonces algunos consejos para crear un primer plan de acción/preparación.

Tener la figura clara- Donde estamos y hacia dónde vamos

Comprender dónde se encuentra su negocio en este momento puede ayudarnos a identificar qué necesita atención inmediata, así como identificar nuevas oportunidades. Es importante crear un plan para resolver los problemas más urgentes. Se debe entender cuánto costará hacer los ajustes necesarios y de dónde se obtendrá el dinero. Por supuesto ahí viene el desafío, ya que se deben evaluar opciones, como, por ejemplo, desarrollar nuevos productos o servicios basados en nuevas demandas de los clientes, incrementar los precios actuales, o reducir costos relacionados a personal.

Proyecciones

Una de las grandes preocupaciones es la economía en cada país, pues la misma recibió un golpe muy duro con la pandemia. Todos nos preguntamos cuál será su estado y el del mercado local postpandemia y, específicamente, si los negocios que han logrado sobrevivir hasta ahora podrán seguir a flote. Ante cualquier escenario, está claro que nada será igual. La mejor manera de verlo es siendo muy flexible, entenderlo y hacerlo con aceptación y positivismo. Pueden ocurrir varias cosas que nos cambien definitivamente la manera de trabajar, desde establecer permanentemente el trabajo desde casa hasta tener que reducir turnos de personal, o hacer la transición a ser un negocio exclusivamente online, entre otros. Debemos poner sobre la mesa todas estas opciones y evaluarlas detenidamente y saber cómo se procedería en cada caso.

Ver más: Te contamos cómo se aceleró la inclusión financiera de los medios de pago durante la pandemia

Medios de pagos digitales, seguridad y omnicanalidad

La omnicanalidad es una práctica que muy pocas pequeñas empresas han puesto en práctica. Las que lo han hecho se han enfocado en llevar la experiencia física en línea, pero ahora toca seguir evolucionando, lo que implica llevar las últimas innovaciones digitales a la tienda y brindar al clientes transacciones fáciles, una experiencia de compra con muchas opciones, y todas deben fáciles y seguras para el cliente. Desde plataformas de pago como PayPal, billeteras digitales hasta códigos QR, tarjetas de crédito, débito, etc, hoy por hoy, nada está fuera de lugar. Los medios de pago digitales son herramientas básicas en el mundo de hoy y quien no las utilice no podrá seguir vigente.

En cuanto a la seguridad es normal que los clientes, hoy más que nunca la exijan. Los compradores de hoy ya son muy informados y están al tanto de que los fraudes digitales están a la orden del día. Es por eso, que necesitan sentirse tranquilos de que su compra es segura y sus datos estén a salvo. La responsabilidad de las tiendas en línea es proveerles una experiencia de pago confiable.

Comunique los planes a todo su equipo

Compartir su plan de negocios con todo su equipo es clave para mantener claros los objetivos y crear un sentimiento de pertenencia. Para tener éxito, todos deben estar alineados. Los nuevos procesos requieren tiempo para planificarse y ser aceptados, y si todos conocen el proceso a seguir, los pasos, y las expectativas es mucho más fácil llegar a nuestras metas. Sobre todo, es importante que su equipo sepa que sus ideas y opiniones son valoradas.

Ver más: PayPal se alía a Banco Azteca para impulsar el comercio electrónico

Promover la cultura empresarial (inclusive a la distancia)

Si sus oficinas están cerradas, use este tiempo para seguir fortaleciendo la cultura de su empresa. Fomente la cultura de su empresa y apoye la salud mental y el bienestar de cada empleado para que esté en su mejor momento después de la pandemia. Busque formas de reunirlos, ya sea a través de reuniones socialmente distanciadas o reuniones sociales virtuales.

Redefiniendo su marca

Tómese un tiempo para volver a definir la identidad de su marca, y estar seguro de que la misma sea bien establecida en sus planes de comunicaciones. Evalué si necesita actualizar su sitio web o crear un nuevo logotipo para mostrar a las personas su verdadera esencia. Su marca debe también estar presente en la experiencia de sus clientes. Todos en su negocio deben estar familiarizados con la experiencia de marca que está tratando de brindar.

Marketing digital

Actualizar su estrategia de marketing digital es un must para estar preparado para competir en un mundo post Covid, y ponernos al nivel de las grandes empresas. Las herramientas son para todos las mismas, pero si sabemos usarlas acertadamente pueden causar gran impacto enorme y acelerar nuestra exposición y alcance de manera significativa.

Para finalizar, debo hacer énfasis en que con el cambio y la incertidumbre vienen las oportunidades. Es un buen momento para adaptar su empresa y buscar caminos para satisfacer su demanda y ganar clientes. Aprovechemos estos momentos de incertidumbre y resiliencia para ser creativos, ingeniosos y precavidos y así empezar un sólido 2021 con mucha esperanza en mejores tiempos.