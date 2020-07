Ser emprendedor en medio de una crisis como la actual no es fácil. No todos pueden autoabastecerse económicamente y a veces las tarjetas de crédito bancaria no son la solución a los problemas.

Esto lleva a que los nuevos empresarios se acerquen a las entidades financieras tradicionales para encontrar una opción que les permita tener recursos 100% destinados a sus negocios. Sin embargo, las alternativas existentes no son eficaces y muchos bancos no están dispuestos a prestar a ideas de negocio.

En este conexto, la aceleradora Rockstart se lanzó a crear un producto financiero pensado 100% para emprendedores y que, si todo sale bien, estaría listo en agosto.

Felipe Santamaría, director ejecutivo de la firma, aseguró que esta solución dará un fuerte envión a las oportunidades financieras que necesitan los colombianos que se quieren lanzar a crear empresa.

“Nos dimos cuenta que en realidad es un apoyo tener así sea una tarjeta de crédito cuando estás en etapa de ideación y desarrollo del producto. Y nos dijimos ¿por qué no inventar un producto financiero para startups?”, afirmó.

Así, la aceleradora comenzó a buscar alianzas con algunos de los bancos basados en el país y en este momento se encuentran ultimando detalles para que este producto financiero esté al aire lo más pronto posible.

Santamaría aseguró que la tarjeta de crédito estaría amparada por la aceleradora, lo que daría confianza a la entidad financiera que se arriesgue a sacar el producto para prestarle a los emprendedores. En este sentido, las primeras startups en contar con este producto financiero serían las empresas que han sido apoyadas por Rockstart.

El producto financiero plantea beneficios como tasas de interés competitivas e incentivos por buen comportamiento de pago, como por ejemplo aumento en el cupo de la tarjeta y acceso a productos de Amazon Web Services o GoDaddy con precios especiales para los portadores del plástico.

“La tarjeta deberá ser solicitada a nombre de la empresa. En agosto esperamos esté lista”, señaló Santamaría.