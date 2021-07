Es sabido que a raíz de la pandemia el sector tecnológico no sufrió pérdidas, por el contrario, tuvo un gran crecimiento, acelerando el proceso que ya se venía dando año a año, acrecentándose en un 35% en el 2020. Esto debido a la necesidad de las empresas de transformarse digitalmente para poder seguir operando en el mercado y por el nacimiento de nuevas startups, nativas digitales, que están demandando desarrolladores para su negocio.

Toda la infraestructura que se tuvo que poner en funcionamiento durante la pandemia de redes y soporte, aumentó la demanda de talentos en el último año para que las compañías pudieran seguir trabajando de forma remota y no sufrir pérdidas económicas. Incluso, gracias a la ley de economía de conocimiento, muchos proyectos de tecnología vienen de empresas del exterior, aumentando aún más el requerimiento de estos nuevos talentos.

En este difícil contexto, donde se paralizó la economía y el trabajo, muchas personas, que necesitaban un cambio, se volcaron hacia el sector tecnológico por su gran demanda y rápida salida laboral. Además, la flexibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo de forma remota y los beneficios que ofrecen las empresas.

Pero a pesar de que en el 2020 aumentó la cantidad de personas que se volcaron al sector IT, todavía existe una falta de perfiles de desarrolladores y no se llega a cubrir la demanda. Según la Cámara Argentina de Software (CESSI) se estima que se necesita cubrir 5.000 puestos en el sector digital y una de las razones, de esta escasez, es al modelo formativo tradicional, que no llega a cubrir las expectativas del mercado.

“La metodología, conocida como BOOTCAMP y surgida en EE.UU, está basada en un entrenamiento intensivo (360 horas repartidas en 9 o 24 semanas, según el formato) que prepara a los estudiantes en las habilidades concretas y necesarias para insertarlos de forma inmediata al mercado laboral tecnológico. Un diferencial grande vs la educación tradicional es que el contenido de los programas se actualiza constantemente a las demandas y cambios constantes del mercado y la industria Tech. Esto genera que las habilidades y graduados de los programas sean atractivos en todo momento para las empresas. A modo de referencia, el programa de Le Wagon ha sido dictado más de 600 veces y actualizado más de 4.600 veces a fin de cumplir con los estándares profesionales del mercado internacional”, comenta Sebastián Buffo Sempé – cofounder de la empresan en Latinoamérica.

La importancia del sector tecnológico y el porqué de su crecimiento, es que genera empleo inmediato con bajas tasas de informalidad y con salarios realmente por arriba del promedio. Además, difunde la innovación mejorando la competitividad del negocio, muy necesario en la actualidad y en este contexto.

Ante esta necesidad, donde el mercado demanda desarrolladores, Le Wagon, apuesta por la metodología Bootcamp que revoluciona el sector, dirigido a personas que quieran aprender a programar de forma profesional y profundizar sus conocimientos. Está diseñado para que se adquieran habilidades de forma rápida desde la experiencia.