Este 2021, la discusión alrededor de generar una economía financiera más inclusiva seguirá presente en las conversaciones Fintech, optimizadas por el aumento de potenciales soluciones frente a este dilema, como lo es la utilización de datos alternativos para otorgar créditos. De acuerdo con el panorama financiero actual, y la desestabilización que trajo la Pandemia, nace la posibilidad de no solo de transformar el mercado crediticio, sino también trabajar en la inclusión financiera en términos sociales.

El ecosistema financiero en Latinoamérica excluye a una gran parte de la población que no se encuentra bancarizada. El Economista. Investigador y director del Programa “Ecosistema Fintech & Digital Banking” de la UCA, Ignacio Carballo, estima que pre Covid, un 45,6% de la población adulta de la región no formaba parte del sistema financiero, quedando así excluida del acceso a créditos y préstamos. Esto se debe a que ciertos potenciales clientes no cuentan con un historial crediticio que los modelos de scoring tradicionales demandan.

En 2020, la pandemia trajo consigo acelerar la crisis financiera y aumentar la brecha social existente. “Esta vulnerabilidad, desgraciadamente, da como resultado el aumento de las tasas de exclusión y de acceso a créditos”, destaca Sebastián Olivera, fundador de Fintech Montevideo Forum y Co-fundador de WeFintech. Hasta ahora no ha habido mucha investigación ni datos sobre este segmento de la población, pero, frente a la existencia de una población joven ambiciosa que se inclina hacia lo digital, se presenta como un mercado claramente visible, agregó el Olivera.

Los bancos y organizaciones Fintech intentan resolver el problema de inclusión financiera al ofrecer la integración con nuevas herramientas tecnológicas de Inteligencia Artificial. El uso de datos alternativos para la calificación crediticia de aquellos, como potencial solución, presenta una gran oportunidad de crecimiento para las instituciones Fintech de la región. La necesidad de adoptar desarrollos tecnológicos y ajustarlos a las ecuaciones de riesgo de los productos financieros a través del uso de plataformas de scoring alternativo, complementan las metodologías tradicionales.

El 2020 ha, definitivamente, acelerado la inclusión y el sistema financiero está evolucionando rápidamente hacia el progreso.

En primer lugar, la pandemia ha acelerado la adopción de nuevos desarrollos tecnológicos que permiten consolidar la información y que podría ser utilizada para la medición alternativa del crédito. Ignacio Carballo confirmó que en Brasil, la creación del Coronavaucher llegó a 66 millones de personas y se estima que 26 millones de ellas no estaban bancarizadas. También afirmó que el programa Ingreso Solidario de Colombia ha llegado a 1,5 millones de personas no bancarizadas y que en Argentina se estima haber alcanzado a 3 millones de ciudadanos no bancarizados con el programa Ingreso Familiar de Emergencia.

En el 2020 nos hemos movido hacia una infraestructura más firme, brindando una alternativa beneficiosa para el sistema; como es la creación de nuevas regulaciones y la solidificación de una estructura financiera más confiable. Por ejemplo, en México se ha gestionado en enero del 2020 la nueva Ley Fintech, mientras que en Brasil ya se está desarrollando un marco legal para amparar la industria. “Podemos decir fácilmente que 2020 fue un importante punto de inflexión para América Latina, que ayuda a fortalecer los cimientos de una revolución Fintech”, destacó Bruno Diniz, asesor Fintech y autor del libro “El fenómeno Fintech”.

La aceleración de la inclusión ha traído consigo la creación de nuevos mercados competitivos en el sistema financiero. Este gran salto del rubro financiero ha generado una competencia positiva que lleva a las instituciones tradicionales a tomar decisiones rápidas en términos tecnológicos para no quedarse fuera de la nueva forma de trabajo. Marcial Gonzalez Fraga, Fintech investor y Marcel Van Oost, asesor y fundador de Fintech Startup, destacan que los enfoques de big data proporcionarán la información que las empresas necesitan para iterar y tomar decisiones de calificación crediticia.

Asimismo, la colaboración entre empresas Fintech y jugadores de la industria financiera permite escalar de forma rápida esta nueva propuesta. CredoLab y Provenir, que trabajan en conjunto, han generado una propuesta alternativa diseñada para potenciar el negocio financiero en las regiones donde el mercado está aún por ser explorado. Su desafío se centra en investigar y analizar todos los metadatos obtenidos desde los teléfonos móviles (smartphones) para localizar potenciales clientes que hoy están excluidos del sistema de financiación bancaria.

Otro gran triunfo que 2020 ha brindado en la región, es la continua inversión de capitales para entidades Fintech. De acuerdo con Latam Fintech Hub, Latinoamérica ha recaudado US $ 525M y 74 acuerdos en tan solo la primera mitad del año. Este aumento de inversiones es el resultado de la expansión de nuevos negocios pertenecientes a diversos segmentos. Como destaca Clementina Giraldo, fundadora y CEO de Dots & Tech, el universo Fintech en Latinoamérica cuenta con más de 2.000 compañías que se encuentran en distintos puntos de maduración en cuanto a pagos y créditos digitales para brindar soluciones financieras.

Actualmente, LATAM es una región en constante cambio y, al mismo tiempo, se presenta como un escenario alternativo para el sistema financiero. Marcial González Fraga y Marcel Van Oost destacan que dentro de la región, México particularmente se ha convertido en un paraíso Fintech, dada su estratégica ubicación, el limitado acceso a productos financieros y su amplio mercado doméstico .

Finalmente, el 2020 ha visto como el uso de datos alternativos ha generado un impacto social positivo para la creación de negocios sustentables. Gracias a esta novedosa información, se pueden integrar a nuevas personas al sistema financiero, permitiéndoles crear sus propios negocios y así, colaborar en el crecimiento de la economía.

A pesar de la desestabilización financiera que generó la pandemia, se han detectado nuevos y valiosos clientes y datos que previamente habían sido ignorados. Este escenario se convierte en una oportunidad para el 2021, una posibilidad de reactivar la economía e introducir nuevos e innovadores métodos, previamente impensados, para alcanzar la meta de la inclusión financiera.