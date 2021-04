A Provenir, empresa global em software de data analytics e decisões sobre riscos, acaba de lançar os serviços Provenir Data Cloud e Provenir Marketplace, tornando-se pioneira em demonstrar como as fintechs podem acessam uma maior variedade de dados para orientar excelentes experiências para seus clientes.

Os dados como serviço (“data as a service”) definirão o futuro do consumo de informação. O Provenir Marketplace oferece a organizações um hub único para acesso fácil a dados tradicionais sobre fraude, crédito, identidade, serviços bancários abertos e alternativos, com ofertas de provedores de dados globais em uma solução em nuvem fácil de usar.

Com o Provenir Marketplace, os usuários podem selecionar fontes de dados específicos através da API única do Data Cloud para criar conjuntos de dados variados e customizados que atendem da melhor forma às suas necessidades. Com conexões API a todos os provedores de dados e com uma interface sem código, os usuários podem se conectar facilmente a novas fontes de dados em minutos e testar dados em seus processos de tomada de decisões. A integração rápida fornecida pela Provenir elimina a necessidade de grandes desenvolvimentos internos.

“Fintechs inovadoras utilizam uma maior variedade de dados para direcionar excelentes experiências dos clientes”, afirma Larry Smith, fundador e CEO da Provenir. “A Provenir Data Cloud, em conjunto com o Provenir Marketplace, forma um ecossistema de dados de fintechs projetado para capacitar organizações a lançarem produtos em tempo recorde, aprimorar a experiência do cliente e acelerar e melhorar a precisão de suas decisões sobre riscos”.

A Provenir faz parcerias com fornecedores de dados locais e globais em cada continente para apoiar estratégias em um ou vários países. Atualmente, o Marketplace é formado por 25 associados que oferecem diversas fontes de dados. Novos provedores de dados vêm entrando para o Marketplace rapidamente, e a Provenir espera triplicar o número de parceiros até o final de 2021.