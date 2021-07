Hace más de dos meses que el bitcoin se encuentra “planchado” en su cotización. Y esto ha dado lugar a que los inversores, sobre todo las ballenas, hayan aumentado su caudal de bitcoin a precios muy convenientes.

La criptomoneda por excelencia y líder de capitalización se encuentra en un momento clave al remontar hasta los 35.000 dólares tras la caída de hace cinco días. Además, a nivel del análisis técnico es significativo que por primera vez en dos meses y medio su precio se haya colocado por encima de su media móvil de los últimos 50 días, lo que es una señal alcista.

Anthony Scaramucci, fundador de Oscar Capital Management y SkyBridge Capital a asegurado en una entrevista para la cadena CNBC, que el token cotizará a 100.000 dólares para final de año.

“Si esto [el bitcoin] es el Amazon de 1997 a 2000, que es lo que siento que es el bitcoin, no quiero que me saquen de él o me engañen, ya que está escalando para convertirse en el gran depredador de las criptodivisas”, ha señalado.

El bitcoin ha llegado a ceder en las últimas semanas el 50% de su valor con respecto a los máximos históricos marcados en abril, cuando rozó los 65.000 dólares por token. Pese a ello, acumula una revalorización en lo que va de año cercana al 20%, mientras que el ethereum lo hace un 200% y el selectivo bursátil de referencia en EEUU, el S&P 500, lo hace un 17,5%.