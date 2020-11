Por: José Augusto Ferronato é Cloud Engineer da TecCloud, empresa do Grupo Stefanini.

As soluções nativas em nuvem são apontadas por especialistas como a evolução das aplicações para viabilizar a transformação digital e acelerar os negócios. Se a sua opção é construir aplicações em cloud para fazer uma gestão financeira eficiente dos recursos em nuvem, é comum surgir o questionamento: qual deve ser o meu primeiro passo? Minha resposta é Assessment, método utilizado para oferecer mais precisão aos diferentes processos de escolha dentro de uma empresa.

Nesta etapa é importante entender o ambiente atual da companhia e desenhar o que precisa ser feito. É o momento para realizar uma análise abrangente da sua aplicação e definir como migrá-la para a nuvem, a partir de relatórios, métricas e estratégia bem definida.

A maioria das decisões de modernização não é apenas técnica, pois é fundamental combiná-las com várias fontes de informações e, ao final, ter certeza de que o investimento e a mudança serão bons para o seu negócio.

O processo de Assessment é composto por duas etapas: a primeira delas é quando entendemos o requisito de negócio, enquanto a segunda é o processo de levantamento propriamente dito, utilizando uma abordagem vinda da fase anterior.

Para validar corretamente seu portifólio de aplicações e definir a estratégia de migração, é necessário combinar o contexto de negócio de cada aplicativo com os componentes de tecnologia. Para isso existem algumas etapas básicas:

Objetivos da migração

Será realizada uma entrevista junto ao “staff” para entender qual o objetivo de ir para a nuvem. Exemplo: “Quero reduzir meu tempo de indisponibilidade em uma hora” ou “Quero reduzir meu custo de OPEX em R$ 1 milhão por ano”.

Ver mais: Stefanini Scala lança plataforma Pixtrace para atender clientes que aderirem ao sistema de pagamentos instantâneos

Inventário de aplicações

Esse estágio consiste no levantamento de informações da aplicação com base em registros e ferramentas automatizadas. Aconselhamos identificar pessoas que possam falar sobre a aplicação e entender melhor como ela funciona e as regras de negócio.

Inventário de infraestrutura

Aqui, fazemos o levantamento da infraestrutura que suporta a aplicação atual, servidores, database e storages. Esse processo pode ser conduzido manualmente ou com o uso de soluções de inventário.

Mapeamento da aplicação

Entender se a aplicação possui dependências externas, APIs, componentes, entre outros.

Maturidade da aplicação/sustentação

É feito um questionário sobre a maturidade da aplicação e sustentação, tais como: “Possui documentação?”, “Possui Deploy?”, “Arquitetura atual está atualizada?”

Executar o assessment da aplicação e prover estratégias de migração

Com base nas etapas anteriores e em todas as informações coletadas, é hora de identificar qual a melhor técnica: Refactor, Replatform, Repurchase, Rehost, Retire ou Retain.

Analisar o código de aplicações marcadas como Refactor e Replatform

Para essas aplicações é necessária uma análise no código, que apoiará na validação da complexidade de dependências e no que é preciso mudar.

A essa altura você deve estar se perguntando quanto vai custar ir para a nuvem. Fique tranquilo, pois será apresentado um relatório com estimativas em horas e valores para levar sua aplicação para o modelo de cloud.

Para o Assessment é possível automatizar o levantamento de informações, acelerar a adoção da nuvem e a tomada de decisão. Já existem ferramentas que ajudam a validar valores, Retorno sobre o Investimento (ROI), recursos onde a empresa deverá se concentrar durante a migração para tornar o processo mais simples. Muitas soluções já exportam relatórios personalizados, que apoiam o time de negócios e tecnologia a validar o ambiente e fazer os ajustes necessários para que a aplicação seja levada para a nuvem. Elas conseguem atuar com vários padrões e arquiteturas para sugerir qual a nuvem ideal para seu negócio.

Antes de migrar é necessário, também, considerar alguns pontos como ciclo de vida do serviço, tecnologias e infraestrutura. A causa mais comum para que a migração de aplicações para cloud seja interrompida ou ultrapasse o orçamento é justamente a falta de informações suficientes das aplicações atuais para o time. Trabalhar com documentos de design antigos, lembrança e instinto não são a receita para o sucesso.