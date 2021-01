Voz sobre LTE (VoLTE), a tecnologia que habilita as comunicações de voz de forma completa em redes Long Term Evolution (LTE), manteve seu crescimento na América Latina e, praticamente, 50% das redes deste tipo tinham o serviço habilitado em setembro de 2020. Em 2018, essa proporção era de aproximadamente 25%.

O serviço de VoLTE está disponível hoje para 70% dos países da América Latina, de acordo com os dados atualizados no terceiro trimestre de 2020. Há dois anos, apenas 45% dos países da região contavam com ao menos uma rede VoLTE comercial. A 5G Americas realizou este cálculo com base nos anúncios oficiais das operadoras, em consultas diretas e informações divulgadas.

A VoLTE é a evolução do serviço de voz sobre redes móveis e implica sua transição para redes 4G complementares. Ao ser oferecido sobre protocolo de Internet, a VoLTE apresenta melhoras sobre a transmissão de voz em redes de gerações passadas, notavelmente as chamadas em alta definição e a provisão de qualidade de serviços (QoS). As chamadas VoLTE não requerem a instalação de aplicações adicionais e se estabelecem mediante a marcação “tradicional” entre usuários de uma rede VoLTE e equipamentos compatíveis.

As redes de gerações prévias (2G e 3G) continuam tendo um papel para a habilitação dos serviços de voz na América Latina para casos em que não exista VoLTE disponível, para usuários sem equipamentos compatíveis ou para finalização de chamadas entre usuários de redes distintas.