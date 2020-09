Tornar um sistema de segurança mais inteligente é muito mais fácil do que se pode imaginar. O foco em elementos-chave, vale muito a pena no longo prazo, pois simplifica as operações e as torna mais eficientes, agregando tudo de que se precisa intuitivamente, gerando as mais avançadas percepções de segurança.

1. Pense em segurança proativa:

Um sistema tradicional de segurança por vídeo funciona por monitoramento passivo, o que significa que ele é consultado após a ocorrência de incidentes. Por quê? Normalmente existe pouca ou nenhuma automatização para se detectar um evento verdadeiro de invasão. Portanto, diversos alertas são acionados combinando os eventos verdadeiros e também os alarmes falsos. Essa é uma realidade que dificulta a ação do profissional de segurança.

Um sistema de segurança mais inteligente, que possa identificar com precisão os eventos de invasão e deter os intrusos, pode transformar o monitoramento passivo em segurança proativa. Um exemplo disso é a tecnologia AcuSense da Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança.

O que significa essa inteligência? As instalações são equipadas com câmeras que possuem a tecnologia AcuSense para que seja possível detectar invasões de pessoas e de veículos durante o dia e a noite. Se um invasor entrar em uma área demarcada, um alarme será acionado e simultaneamente a câmera emitirá um aviso de luz piscante e um aviso sonoro, que pode ser pré-gravado. Ao mesmo tempo, os funcionários de segurança recebem uma notificação no monitor com um videoclipe exibindo o que está acontecendo. Desta maneira, as ações podem ser tomadas imediatamente, sendo possível proteger os ativos com mais confiança.

2. E quanto às buscas por evidências forenses:

Tendo um sistema que permite uma resposta imediata, é possível utilizá-lo para coleta de evidências forenses. A maior parte das filmagens gravadas em um NVR ou DVR raramente é visualizada. Porém, quando um fragmento específico de vídeo é necessário, os operadores se deparam com milhares de horas de gravação. Uma busca inteligente em arquivos de vídeo pode simplificar muito a tarefa e ajudar um investigador a encontrar rapidamente evidências de um evento. As soluções podem ser encontradas em analíticos de vídeos inteligentes. Por exemplo, detecção de pessoas e de veículos, reconhecimento de placas de veículos e outros recursos avançados.

Uma das contribuições da Hikvision é o NVR DeepinMind. Com ele é possível identificar efetivamente pessoas e outros objetos, animais ou folhas, capturados por câmeras de segurança. Portanto, assim que uma detecção de cruzamento de linha por uma pessoa é emitida, o NVR a reconhece e começa a gravar, marcando o vídeo com uma etiqueta para pesquisa conveniente. Dessa forma os investigadores que procuram evidências de invasões e de invasores podem simplesmente especificar os critérios de pesquisa de cruzamento de linha e escolher a categoria de eventos com pessoas. O sistema mostrará rapidamente todos os vídeos relevantes.

3. Sistema de segurança mais inteligente e com convergência:

A maioria dos sistemas de segurança costumava ser autônomo. Em outras palavras, eles foram construídos para funcionar de forma independente. Mas os usuários precisavam acessar e gerenciar cada sistema com as respectivas plataformas e logins. Ao obter um sistema convergente, a solução unificada poderá levar a segurança a um nível totalmente novo.

Uma solução de segurança unificada e inteligente, permite que os usuários acessem todos os dispositivos de segurança em uma única plataforma abrangendo câmeras de vídeo, controle de acessos, porteiro eletrônico, equipamento de alarme e muito mais. Sendo sistemas convergentes, os usuários têm a vantagem de poder definir regras para os tipos de eventos, programações e acionamentos como alertas de vinculação para a saída de uma determinada câmera que esteja capturando a violação de segurança.

A convergência do sistema permite uma vinculação flexível entre vários dispositivos, proporcionando ao usuário uma personalização de acordo com suas necessidades em diferentes cenários. A mais recente contribuição da Hikvision, o Hik-ProConnect consegue facilmente aumentar sua segurança com mais conveniência.

4. Percepções avançadas além da segurança:

Quando sua operação de segurança é otimizada com êxito, percepções das operações comerciais podem vir a seguir. Por exemplo, contagem de pessoas, detecção de filas e tecnologias para mapeamento térmico. As câmeras atuais de contagem inteligente de pessoas com lente dupla podem rastrear com precisão os fluxos e as quantidades de clientes, ajudando os varejistas a ajustar o nível de pessoal em momentos diferentes. Enquanto as câmeras de mapeamento térmico ajudam a entender os pontos críticos em todo o chão de fábrica e otimizar o layout. Além disso, câmeras de detecção de filas podem ser instaladas para monitoramento em tempo real, ajudando os varejistas a gerenciar suas filas de caixa. Todos esses métodos ajudam a aumentar a eficiência operacional e a aprimorar a experiência de compra nas lojas.

A solução pode ser alcançada utilizando as câmeras de vídeo inteligentes como a série DeepinView da Hikvision e, ao mesmo tempo, um VMS bem executado como o HikCentral gerencia todas as informações enviadas por câmeras e gera relatórios para os varejistas agirem prontamente. O HikCentral emprega vários módulos de Business Intelligence (BI) para atender a uma variedade de aplicações como reconhecimento facial e análise de contagem de pessoas. Ele se integra com a maioria dos outros produtos da Hikvision, incluindo câmeras IP, e também pode se integrar a sistemas e câmeras de terceiros.

Uma solução de segurança inteligente pode ser projetada com foco nas câmeras front-end, estabelecidas a partir de back-end ou totalmente implementadas com toda a estrutura de uma solução pronta para o uso.