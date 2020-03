Es demasiado pronto para predecir el arco a largo plazo del brote de coronavirus. Pero no es demasiado pronto para reconocer que la próxima recesión global podría estar a la vuelta de la esquina, y que puede parecer muy diferente de las que comenzaron en 2001 y 2008.

Para empezar, es probable que la próxima recesión provenga de China, y de hecho ya puede estar en camino. Las personas, las empresas y los municipios necesitan fondos para pagar sus deudas de gran tamaño. La demografía severamente adversa, la reducción del alcance de la actualización tecnológica y el enorme exceso de viviendas de los programas de estímulo recurrente, sin mencionar un proceso de toma de decisiones cada vez más centralizado, ya presagian un crecimiento significativamente más lento para China en la próxima década.

Además, a diferencia de las dos recesiones mundiales anteriores de este siglo, el nuevo coronavirus, COVID-19, implica un choque de oferta y un choque de demanda. De hecho, uno tiene que volver a los shocks de suministro de petróleo de mediados de los años setenta para encontrar uno tan grande. Sí, el temor al contagio afectará la demanda de aerolíneas y el turismo mundial, y los ahorros preventivos aumentarán. Pero cuando decenas de millones de personas no pueden ir a trabajar (ya sea por un bloqueo o por miedo), las cadenas de valor mundiales se rompen, las fronteras se bloquean y el comercio mundial se contrae porque los países desconfían de las estadísticas de salud de los demás, el suministro sufre a la par.

Los países afectados deberán, y deberían, realizar un déficit masivo para apuntalar sus sistemas de salud y apuntalar sus economías. El punto de ahorrar para un día lluvioso es gastar cuando llueve, y prepararse para pandemias, guerras, crisis climáticas y otros eventos.

Pero los formuladores de políticas y en general demasiados comentaristas económicos no comprenden cómo el componente de la oferta puede hacer que la próxima recesión global sea diferente a las dos últimas. A diferencia de las recesiones impulsadas principalmente por un déficit de demanda, el desafío que plantea una recesión impulsada por el lado de la oferta es que puede dar lugar a fuertes caídas en la producción y cuellos de botella generalizados. En ese caso, la escasez generalizada, algo que algunos países no han visto desde las líneas de gas de la década de 1970, podría en última instancia empujar la inflación hacia arriba, no hacia abajo.

Es cierto que las condiciones iniciales para contener la inflación generalizada hoy son extraordinariamente favorables. Pero, dado que cuatro décadas de globalización han sido casi seguramente el principal factor subyacente a la baja inflación, una retirada sostenida detrás de las fronteras nacionales, debido a una pandemia de COVID-19 (o incluso el miedo duradero a la pandemia), además de las crecientes fricciones comerciales, es una receta para el retorno de las presiones al alza de los precios. En este escenario, el aumento de la inflación podría apuntalar las tasas de interés y desafiar a los formuladores de políticas monetarias y fiscales.

También es digno de mención que la crisis de COVID-19 está afectando a la economía mundial cuando el crecimiento ya es débil y muchos países están excesivamente apalancados. El crecimiento global en 2019 fue de solo 2.9%, no muy lejos del nivel de 2.5% que históricamente ha constituido una recesión global. La economía de Italia apenas comenzaba a recuperarse antes de que llegara el virus. Japón ya estaba entrando en recesión después de un alza en el momento oportuno del impuesto al valor agregado, y Alemania ha estado tambaleándose en medio de un desorden político. Estados Unidos está en la mejor forma, pero lo que antes parecía un 15% de posibilidades de una recesión comenzando antes de las elecciones presidenciales y del Congreso en noviembre, ahora parece mucho mayor.

Puede parecer extraño que el nuevo coronavirus pueda causar tanto daño económico incluso a países que aparentemente tienen los recursos y la tecnología para defenderse. Una razón clave es que las generaciones anteriores eran mucho más pobres que las actuales, por lo que muchas más personas tenían que arriesgarse a ir a trabajar. A diferencia de hoy, los retrocesos económicos radicales en respuesta a epidemias que no mataron a la mayoría de las personas no eran una opción.

Lo que sucedió en Wuhan, China, el epicentro del brote actual, es extremo pero ilustrativo. El gobierno chino esencialmente ha cerrado la provincia de Hubei, poniendo a sus 58 millones de personas bajo la ley marcial, con ciudadanos comunes que no pueden salir de sus casas, excepto en circunstancias muy específicas. Al mismo tiempo, el gobierno aparentemente ha podido entregar alimentos y agua a los ciudadanos de Hubei durante aproximadamente seis semanas, algo que un país pobre no podía imaginar hacer.

En otras partes de China, una gran cantidad de personas en ciudades importantes como Shanghai y Beijing han permanecido en en su casa la mayor parte del tiempo para reducir su exposición. Es posible que los gobiernos de países como Corea del Sur e Italia no estén tomando las medidas extremas que tiene China, pero muchas personas se quedan en casa, lo que implica un impacto adverso significativo en la actividad económica.

Las probabilidades de una recesión global han aumentado dramáticamente, mucho más de lo que los inversores convencionales y las instituciones internacionales quieren reconocer. Los encargados de la formulación de políticas deben reconocer que, además de los recortes de las tasas de interés y el estímulo fiscal, también debe abordarse el gran impacto en las cadenas de suministro mundiales. El alivio más inmediato podría provenir de que EE. UU. reduzca drásticamente sus aranceles de guerra comercial, lo que calmará los mercados, exhibirá su habilidad política con China y pondrá dinero en los bolsillos de los consumidores estadounidenses. Una recesión global es un momento de cooperación, no de aislamiento.