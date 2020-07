La mayoría de las personas que aunque sea han oído hablar de las criptomonedas, asocia Ethereum principalmente con la moneda Ether (ETH). Y esto no es sorprendente. Es la segunda criptomoneda después del Bitcoin en términos de capitalización, y la atención de las personas en primer lugar es atraída en primer lugar por el dinero. Sin embargo, Ethereum es más que una moneda alternativa, es la base de una nueva era en la historia del Internet. La era de libertad y seguridad.

Ethereum aprovecha de todas las ventajas de la tecnología blockchain y está completamente descentralizado. Como consecuencia:

Nadie puede falsificar retroactivamente los registros en la cadena de bloques

Nadie puede “imprimir” Ether a voluntad o falsificarla

No hay persona que pueda ser sobornada o intimidada para derribar el sistema: Ethereum no tiene dueño ni director

No hay ninguna compañía que controle Ethereum que se pueda comprar o presionar.

Esto proporciona a Ethereum una capacidad de recuperación tremenda, con la red no sucederá nada mientras los usuarios tengan interés en ella.

Sin embargo, la principal ventaja de Ethereum es su programabilidad. Es la cadena de bloques más antigua, más grande y más sofisticada, que admite contratos inteligentes y la capacidad de crear aplicaciones descentralizadas.

El smart contrato (contrato inteligente) es un programa que es público y no se puede cambiar una vez que el contrato se guarda en la cadena de bloques. Es decir, las “reglas del juego” son conocidas por todos los participantes y no se pueden cambiar “retroactivamente”. Además, el smart contrato (contrato inteligente) realmente cumple la función de un contrato que garantizado se cumplirá. Si ha comprado algo, tiene la garantía de recibirlo; si ha vendido algo, recibirá el pago. Esto se monitorea por una computadora imparcial, no por abogados con contratos en letra pequeña.

Gracias a los contratos inteligentes, han aparecido muchas aplicaciones financieras en las que el código del programa garantiza la integridad de todas las partes y nadie puede manipularlas debido a la descentralización:

Billeteras de criptomonedas

Intercambiadores p2p de criptomonedas e intercambios

Juegos

Plataformas de préstamos

Plataformas de crowdfunding (financiamiento colectivo)

Además, Ethereum permite a los desarrolladores de las aplicaciones descentralizadas aprovechar las tecnologías de terceros más avanzadas. Por ejemplo, el protocolo IPFS, que aumenta la velocidad y la seguridad de los datos.

Precisamente esta combinación de descentralización, confiabilidad y amplias capacidades de desarrollo es lo que ha convertido Ethereum en una base ideal para la plataforma FORSAGE. La construcción de una plataforma de crowdfunding rápida, escalable y confiable basada en cualquier otro protocolo simplemente no sería posible. La base sólida de Ethereum y la última tecnología FORSAGE el sistema se ha convertido en la mejor plataforma de crowdfunding de la actualidad.