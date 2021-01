Para empezar a entender que es el trading de forex antes de nada hay que saber en qué consiste el forex, que es el mercado de intercambio de divisas internacionales en el cual, como su propio nombre indica, se cambian unas divisas por otras, y aunque existen unos tipos de cambio oficiales (los que cualquier internauta puede consultar en páginas como yahoo finance o investing, es decir, son públicos) es un mercado descentralizado, necesariamente, ya que los intercambios se producen de forma multilateral desde casi cualquier país del mundo. También existen mercados de intercambio de divisas no oficiales, ya que algunos gobiernos no permiten más que unos pocos intercambios, como por ejemplo en Argentina, y con unos sobrecostes adicionales se pueden comprar más bajo mano.

El trading con contratos por diferencia (CFD) por su parte es la negociación en un mercado no regulado, es decir, se negocia en un mercado creado por el propio bróker, por lo que al abrir una posición o gana el trader o gana el bróker, no hay ninguna influencia en el mercado real, no se adquieren derechos sobre los activos que se negocian (no se compran) y las posiciones se abren en base a la cotización de los instrumentos que elija el trader, uno de los cuales pueden ser los pares de divisas del forex como el EUR/USD , el GBP/USD etc… Así que el trading de forex consiste en especular con la tendencia en la cotización de un par de forex, en corto si se cree que la moneda cotizada va a bajar y en largo si se cree que la moneda cotizada va a subir, y siempre considerando que es un mercado altamente volátil, donde los precios pueden moverse arriba y abajo rápidamente en poco tiempo sacando al trader de sus posiciones.

Un mercado con múltiples brókeres

Una vez se tiene una noción de lo que es el trading de forex (y teniendo muy presente que es necesaria una formación intensiva antes de empezar a operar, así como comprender los riesgos y ventajas potenciales del apalancamiento sobre el capital y de las herramientas que se utilizan al abrir una operación) es necesario primero asegurarse de que el país desde el que opera el trader permite utilizar CFDs (ya que no todos lo hacen) y después elegir el bróker que mejor se adapte a cada tipo de inversor de entre todos los que existen (aquí puede ser muy útil navegar un poco y leer reseñas de brókeres fiables ) ¿Qué se busca en un buen bróker?

Una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta es la app del bróker, que esta sea como mínimo tan buena como la versión web de sobremesa porque si hacemos un análisis sincero de nuestra actividad online diaria veremos que un porcentaje enorme de la misma gira en torno al smartphone, redes sociales, actividad bancaria, mensajería instantánea, correo electrónico… y en el caso de que un inversor se interese por el trading de forex es muy probable que gran parte de las posiciones se abran y cierren así mismo desde la app del bróker instalada en su smartphone, y esto es así por la comodidad y por la facilidad para operar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así que al seleccionar un bróker el trader deberá probar la app a conciencia, ya que esta no es menos importante que unas comisiones bajas, por ejemplo.

Lo segundo que el trader deberá buscar lo encontrará al leer las reseñas, ya que de las opiniones de blogueros y usuarios el futuro trader extraerá una valiosa información que le ahorrará disgustos y tiempo, eso sí, se debe tener en cuenta que las opiniones deben ser analizadas, y tener en cuenta aquellas que estén bien razonadas, sean malas o buenas.

La siguiente característica que un trader debe buscar en la app de su bróker es que este trabaje con el instrumento que le interese, ya que si lo suyo es un determinado par de forex, o una determinadas criptomoneda o materia prima pero este instrumento no se negocia en la app puede que esta deje de interesarle, al fin y al cabo el fin de abrir una cuenta en una plataforma de trading es el de que cada trader pueda poner su experiencia al servicio de una operativa lo más provechosa posible, ya que para intentar predecir la tendencia se requiere de un conocimiento profundo de la materia con que se está negociando.

Y lo último que se debe realizar antes de empezar a operar es un análisis de la situación del trader ¿dispone de un dinero que poder arriesgar y llegado el caso perder? ¿Es capaz de operar con una disciplina y atenerse a ella rigurosamente? ¿Entiende lo que es el trading con CFD, sus características y también sus riesgos?